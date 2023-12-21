DSÖ, yeni COVID-19 varyantı JN.1'in yayılmaya başladığını duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü, yeni COVID-19 varyantı JN.1 için uyarıda bulunarak, dünya genelinde varyantın yayılmaya başladığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni bir COVID-19 varyantı olan JN.1'in kış aylarında yüksek vaka sayılarına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. JN.1, "Omicron" varyantının bir alt varyantı olarak bilinir ve şu anda dünya genelinde hızla yayılmaktadır. Ancak DSÖ, JN.1'in hala yeterince yaygın olmadığını belirtiyor ancak bu durumun zamanla değişebileceğini vurguluyor.

JN.1 varyantı yayılıyor

JN.1'in diğer COVID-19 varyantlarına karşı üstünlük sağladığı ve özellikle ABD'de hızla yayıldığı belirtiliyor. Ancak bu varyantın diğerlerinden daha fazla hastalık yapma potansiyeline dair henüz bir kanıt bulunmamaktadır. DSÖ, bu durumu yakından izleyerek güncel bilgileri paylaşmayı sürdüreceklerini ifade ediyor.

DSÖ, JN.1 varyantından korunmak için kalabalık ve kapalı alanlarda maske takma, öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatma, düzenli el yıkama, belirtiler gösterenlerin test yaptırması, riskli kategorilerdeki kişilerin güncel COVID ve grip aşılarını yaptırması gibi önlemleri hatırlatıyor. Bu önlemlerin, JN.1 ve diğer COVID-19 varyantlarına karşı koruyucu olabileceği belirtiliyor.