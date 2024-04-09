Dünya'dan uzak bir gezegende gökkuşağı benzeri etki gözlendi

Dünya dışında gerçekleşen doğa olaylarına dair yapılan keşifler, insanlığın evrendeki yerini anlama yolculuğunda önemli kilometre taşları oluşturuyor. Son olarak, uzak bir gezegende, Dünya'dan 637 ışık yılı uzaklıkta, gökkuşağına benzer bir etki keşfedildi.

Dünya dışındaki bir gezegendeki olağanüstü atmosferik fenomenler, bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak, uzayın derinliklerinde yer alan bir gezegende, gökkuşağına benzeyen bir etki keşfedildi. Daha önce sadece Venüs'ten bilinen bu hale etkisi, renkli ve eşmerkezli ışık halkalarının dizilmesiyle tanınıyor. Ancak, bu kez, Dünya'dan 637 ışık yılı uzaklıkta bir gezegende, bu gökkuşağı benzeri etki ilk defa tespit edildi.

Bilim dünyasını heyecanlandıran yeni bulgu

Araştırmacılar, hale etkisinin varlığını, gaz devi WASP-76b gezegeninden aldıkları sinyallerle doğruladılar. Bu gezegen, Jüpiter'in yaklaşık 1,8 katı büyüklüğünde ancak kütlesi onun yüzde 92'si kadar. WASP-76b'nin yüzeyi, atmosferik koşullar nedeniyle oldukça sert; gündüz tarafı aşırı yüksek sıcaklıklara ulaşıyor ve demir yağmurlarına neden olan yoğun rüzgarlarla gece tarafına taşınıyor.

Bu önemli keşif, Avrupa Uzay Ajansı'nın Ötegezegen Tanımlama Uydusu (CHEOPS) tarafından yapıldı. 2019'da göreve başlayan CHEOPS, üç yıllık süre içinde WASP-76b'yi 23 kez gözlemledi ve bu olayı doğruladı. Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarlarından Olivier Demangeon, bu keşfin Güneş Sistemi dışında ilk olduğunu vurguladı.

Hale etkisinin gözlemlenmesi, atmosferin özel koşullar altında uzun süre boyunca kararlı olmasını gerektirir. Bunlar arasında atmosferik parçacıkların homojen ve uzun süre gözlemlenebilir olması, gezegenin ev sahibi yıldızı tarafından doğrudan aydınlatılması ve gözlemcinin doğru konumda olması bulunur.

Bu keşif, gezegenlerin atmosferlerinin nasıl oluştuğu ve evrimleştiği hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir. Ayrıca, hale etkisinin doğrulanması, uzayda var olan benzeri atmosferik koşulların araştırılmasına yeni bir pencere açabilir.