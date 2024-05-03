Dünyanın zirvesindeki Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi açıldı

Dünya üzerindeki en yüksek gözlemevi Şili'nin And Dağları'nın tepesinde kullanıma açıldı.

Dünya üzerindeki en yüksek gözlemevi olarak bilinen Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi (TAO), Şili'nin And Dağları'nın zirvesinde faaliyete geçti. Bu gözlemevi, evrenin derinliklerine dair gizemleri çözmek ve keşif yapmak için özel olarak tasarlandı ve birçok ilki başaracak kapasiteye sahip.

Kızılötesinde evreni gözlemlemek üzere tasarlandı

And Dağları'nın zirvesinde, tam 5.640 metre yükseklikte bulunan TAO, insanlar için son derece zorlu bir coğrafyada konumlanıyor. Ancak bilim insanlarının özverili çalışmalarıyla, bu ölümcül bölgede bile gözlemevi faaliyete geçirildi. TAO'nun rakımı, 5.050 metre yükseklikteki Atacama Large Millimeter Array'ı geride bırakarak dünyanın en yüksek gözlemevi unvanını kazanıyor. Bu yüksek rakım, seyrek atmosfer ve sürekli kurak iklim sayesinde kızılötesi teleskoplar için ideal bir gözlem ortamı sunuyor.

TAO, sahip olduğu 6,5 metrelik optik-kızılötesi teleskopu ile dünyanın en büyük teleskoplarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu teleskop, görünür ışıktan daha uzun ve mikrodalgalardan daha kısa dalga boyuna sahip elektromanyetik radyasyon olan kızılötesinde evreni gözlemlemek üzere tasarlandı.

Gözlemevinin iki önemli bilim aracı olan SWIMS ve MIMIZUKU, evrenin farklı dönemlerindeki önemli olaylara odaklanacak. SWIMS, evrenin çok erken dönemlerinde oluşan galaksilere odaklanacakken, MIMIZUKU, yıldızların ve galaksilerin oluşumunu inceleyecek. Bu görevler, evrenin başlangıçlarına ve gelişimine ilişkin önemli ipuçları sunacak.

TAO'nun en önemli özelliklerinden biri ise orta kızılötesi dalga boyu aralığını gözlemleyebilmesidir. Bu özelliği sayesinde, gözlemevi uzaydaki diğer benzerlerine kıyasla daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edebiliyor. Bu sayede, evrenin gizemlerine daha derinlemesine inmek ve bilim insanlarına daha geniş bir perspektif sunmak mümkün oluyor.