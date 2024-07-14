Elon Musk, büyük hedefini açıkladı!

Elon Musk, 2026 yılına kadar gerçekleştirmek istediği hedefini açıkladı.

Elon Musk, teknoloji dünyasında yaptığı çığır açan projelerle adından sıkça söz ettiren bir girişimci olarak, yine dikkatleri üzerine çekti. Musk, beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren şirketi Neuralink'in, 2026 yılına kadar 1.000'den fazla kişiye beyin çipi yerleştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Neuralink'ten iddialı hedef

Elon Musk, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, Neuralink'in 2026 yılına kadar 1.000'den fazla hastaya beyin çipi yerleştirmeyi planladığını duyurdu. Şu anda dünyada beynine Neuralink çipi yerleştirilmiş sadece bir kişi var. Ancak Musk, iki yıl içinde bu sayının 1.000'i aşacağını belirtti.

Neuralink çipi, ilk olarak 29 yaşındaki Noland Arbaugh'a yerleştirildi. Arbaugh, 8 yıldır boynundan aşağısı felçli olan genç bir hasta. Neuralink çipi sayesinde zihin gücünü kullanarak bilgisayar oyunları oynamayı başardı.