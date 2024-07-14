Elon Musk, büyük hedefini açıkladı!

Elon Musk, büyük hedefini açıkladı!
Elon Musk, 2026 yılına kadar gerçekleştirmek istediği hedefini açıkladı.

Elon Musk, teknoloji dünyasında yaptığı çığır açan projelerle adından sıkça söz ettiren bir girişimci olarak, yine dikkatleri üzerine çekti. Musk, beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren şirketi Neuralink'in, 2026 yılına kadar 1.000'den fazla kişiye beyin çipi yerleştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Neuralink'ten iddialı hedef

Elon Musk, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, Neuralink'in 2026 yılına kadar 1.000'den fazla hastaya beyin çipi yerleştirmeyi planladığını duyurdu. Şu anda dünyada beynine Neuralink çipi yerleştirilmiş sadece bir kişi var. Ancak Musk, iki yıl içinde bu sayının 1.000'i aşacağını belirtti.

Neuralink çipi, ilk olarak 29 yaşındaki Noland Arbaugh'a yerleştirildi. Arbaugh, 8 yıldır boynundan aşağısı felçli olan genç bir hasta. Neuralink çipi sayesinde zihin gücünü kullanarak bilgisayar oyunları oynamayı başardı.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek