Elon Musk, SpaceX Starship'in 5. uçuşu için tarih verdi

Elon Musk, SpaceX Starship'in 5. uçuşu için tarih verdi
SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olan Starship'in beşinci test uçuşu için tarih verdi. Musk'a göre Starship, önümüzdeki bir ay içinde yeniden havalanacak.

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship'in beşinci test uçuşu için tarih verdi.

2024 yılında 9 fırlatma hedefliyor

SpaceX tarafından geliştirilen ve şu ana kadar dört test uçuşu gerçekleştiren Starship, beşinci uçuşu için gün sayıyor. Son uçuşunda tüm kademeleriyle belirlenen hedeflere ilk kez ulaşan roket, şimdi yeni bir kilometre taşını daha aşmayı hedefliyor.

Şirketin CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, beşinci uçuşun dört hafta içinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bu, Starship'in beşinci test uçuşunun Ağustos ayının ilk haftasında yapılması anlamına geliyor. SpaceX, 2024 yılında toplamda dokuz fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyor.

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