Elon Musk'tan yapay zeka üzerine çarpıcı açıklamalar! İnsan zekasını geride bırakacak mı?
Dünyanın en önde gelen iş insanlarından olan ve her açıklamasıyla büyük yankı uyandıran Elon Musk, yapay zeka konusunda önemli bir değerlendirme yaptı. Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi olan Musk, gelecek 2 yıl içinde yapay zekanın insan zekasını geride bırakacağını öne sürdü.
Yapay zeka insan zekasını geride bırakacak
Yapay zekanın giderek artan işlevi ve popülaritesiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Musk, gelecekte yapay zekanın insan zekasını aşacağını ifade etti. Ayrıca, yapay zekanın en akıllı insanlardan bile daha üstün olacağını belirtti.
Elon Musk, yapay zekanın gelişimine ilişkin tahminlerini de paylaştı. Özellikle 2025 ve 2026 yıllarının, yapay zekanın daha da gelişeceği dönemler olacağına dikkat çekti. Ancak, gelişmiş çip eksikliğinin, yapay zeka botu Grok'un yeni versiyonunun gelişimini engellediğini vurguladı.
Ayrıca, elektrik tedarikinin de yapay zeka gelişimi için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Musk, gelecek bir veya iki yıl içinde elektrik tedarikinin yapay zeka alanındaki ilerlemeler için hayati bir faktör olacağını savundu.