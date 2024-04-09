Endişe alarmları çalıyor! Tarihin en sıcak martı yaşandı

Geçtiğimiz mart ayı, tarihteki en sıcak mart aylarından biri olarak kayıtlara geçti.

Dünya ikliminde kaydedilen son gelişmeler, endişe verici bir tabloyu ortaya koyuyor. Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği izleme servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz mart ayı, tarihteki en sıcak mart aylarından biri olarak kayıtlara geçti.

Mart ayı 1,58 derece daha sıcak geçti

Mart ayı, geçmişten günümüze kaydedilmiş en sıcak mart ayı olarak tarihe geçti. Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği izleme servisi tarafından yapılan açıklamayla, üst üste onuncu ayda en sıcak ay rekoru kırılmış oldu. Bu, geçen yılın mart ayından bu yılın mart ayına kadar olan 12 aylık dönemin de en sıcak yıl olduğunu gösteriyor. Nisan 2023'ten Mart 2024'e kadar olan dönem, 1. Sanayi Devrimi öncesine göre 1,58 derece daha sıcak geçti.

Kopernik İklim Değişimi Servisi (Copernicus Climate Change Service - C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Olağanüstü rekorlara sahip uzun vadeli trendler bizi endişelendiriyor. Her ay böyle bir rekor görmek, iklimin gerçekten de değişmekte olduğunu ve hızlı bir şekilde değiştiğini gösteriyor" dedi.

C3S'in verileri, 1940'lara kadar uzanmakta ve bilim insanları farklı kaynaklardan doğruladıkları bilgileri kayıtlara geçiriyorlar. Küresel sıcaklık kayıtları ise 1850 yılına kadar geri gitmektedir ve 2023 yılı, bugüne kadar yaşanmış en sıcak yıl olarak kaydedilmiştir.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, bu yıl yıkıcı etkiler göstermeye devam etmektedir. Amazon ormanlarında rekor sayıda yangın çıkarken Güney Afrika'da kuraklıkla mücadele edilmektedir. Ayrıca, mercan resifleri de beyazlamaya başlamış durumdadır. Bu olumsuz etkilerin yanı sıra, El Nino akıntısı ve insan kaynaklı sera gazı salınımı gibi faktörler de rekor sıcaklıklara neden oluyor.