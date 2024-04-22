Genç yaşta abur cubur tüketmek, bakın neye sebep oluyor!

Son araştırmalar, fast food ve abur cubur gibi beslenme alışkanlıklarının beyin sağlığı üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Genç yaşlarda bu tür yiyeceklerin tüketilmesinin, ileride kalıcı hafıza sorunlarına yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Fast food veya abur cubur türündeki yemeklerin insan sağlığına yarardan çok zararının olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu tarz yemekler, tüm vücudumuzda problemler oluşmasına neden olabiliyor.

Kalıcı hafıza sorunlarına neden oluyor

Brain, Behavior and Immunity üzerinden yayımlanan yeni bir araştırma da yağ oranı yüksek ve şeker içeren beslenme alışkanlıklarının beyne zararıyla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Çalışmada araştırmacılar, fareler üzerinde deneyler gerçekleştirdi. Hayvanlara genç yaştan itibaren yüksek yağlı ve şekerli bir diyet uygulandı. Sonuçlarda ise bu tarz yiyecek tüketmenin ilerleyen yıllarda kalıcı hafıza bozukluklarına sebep olduğu görüldü. Hafıza testlerinde, gençken abur cubur diyetiyle beslenen farelerin beslenmeyenlere kıyasla daha önce gördükleri şeyi tanıyamadıkları görüldü. Diğerlerinde ise böyle bir durum yaşanmadı. Grup tekrar sağlıklı diyete döndüğünde bile hafıza sorunları devam etti. Bu da ilerleyen yaşlarda da sorunların yaşandığını ortaya koydu.

Nedeni ise kullanılan şekerlerin ve doymuş yağların hayvanların ve insanların beyninde hafızayla ilgili önemli bir nörotransmitter olan "asetilkolin"i bozmasıydı. ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesinden sinir bilimci Scott Kanoski de, "Yalnızca bu makale değil, bazı yakın tarihli çalışmalarımızda da farelerin abur cubur diyetiyle büyümesinin geçmeyen hafıza bozukluklarına yol açtığı görüldü." dedi.

Çalışma, abur cubur ve fast food tüketmenin beyne olan etkisiyle ilgili önceki araştırmaları destekliyor. Çalışma, daha önceki araştırmaları destekler nitelikte. Bu araştırmalarda sağlıksız işlenmiş gıdalara dayalı beslenmenin insanların ilerleyen yaşlarında Alzheimer hastalığı riskini artırdığı görülmüştü. Diğer birçok araştırmada da beynin iştah kontrolünü azaltabileceği ve nihayetinde obeziteye yol açtığı bulunmuştu.

Bilim insanları, yeni araştırmayla abur cubur tarzı gençlere uzun vadede etkisini görmek istediler. Tüm bu çalışmaların ortak bulgusu da ara sıra yenildiğinde bile sıklıkla hafıza sorunlarına neden olabilmesi oldu. Bu tarz yiyeceklerin Türkiye de dahil birçok ülkede yaygın olması durumun tehlikesini gözler önüne seriyor.