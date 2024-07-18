Gökdelen büyüklüğünde bir asteroit Dünya'nın yakınından geçecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), gökdelen büyüklüğündeki Apophis asteroitinin 2029 yılının Nisan ayında Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşmasını takip etmek üzere hazırlıklara başladı.

1.230 fit (yaklaşık 375 metre) çapındaki Apophis, 13 Nisan 2029'da Dünya'ya 20.000 mil (32.000 km) kadar yaklaşacak. ESA, bu nadir geçişi izlemek ve incelemek için Uzay Güvenliği için Hızlı Apophis Görevi (Ramses) adı verilen bir gezegen savunma görevi planlıyor.

Apophis'in keşfi

Apophis asteroiti, ilk olarak 2004 yılında keşfedildi. 2021 yılında NASA, Apophis'in Dünya'ya çarpma olasılığının en az 100 yıl boyunca düşük olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, asteroit Dünya'ya Ay'ın mesafesinin onda birinden daha yakın bir mesafede geçecek. ESA'ya göre, bu büyüklükteki bir nesne bu kadar yakından ancak her 5.000 ila 10.000 yılda bir geçiyor.

ESA'nın Ramses görevi, 2029 yılının başlarında bir uzay aracının Apophis'e ulaşarak asteroiti geçiş süresince izlemesini içeriyor. Bu görev için Nisan 2028'de bir fırlatma planlanıyor. ESA'nın Gezegen Savunma Ofisi başkanı Richard Moissl, bu tür bir görevin, insanlığın yaklaşan bir asteroite karşı hızlı bir şekilde nasıl tepki verebileceğini göstereceğini belirtti.

Moissl, "Öncelikle, yaklaşan asteroitin yörüngesini ve yapısını analiz etmek için bir keşif görevi başlatılacak. Sonuçlar, pahalı bir saptırıcı görevi geliştirilmeden önce asteroitin nasıl en iyi şekilde yönlendirileceğini veya çarpma ihtimallerinin nasıl ortadan kaldırılacağını belirlemek için kullanılacak" dedi.

ESA, Ramses görevine devam edip etmeme kararını 2025 yılının sonlarında verecek, ancak hazırlık çalışmaları yakında başlayacak.

Apophis'in geçişi, Avrupa, Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde çıplak gözle görülebilecek.