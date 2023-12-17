Güneş patlaması yaşandı! Dünya'yı etkileyebilir

Güneş patlaması yaşandı! Dünya'yı etkileyebilir
NASA, son 6 senedir en güçlü Güneş patlaması yaşandığını açıklayarak, patlamanın dünyayı da etkileyeceğini söyledi.

Perşembe günü, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından aşırı ultraviyole ışık teknolojisi kullanılarak çekilen güçlü bir güneş patlaması meydana geldi. Bilim insanları, bu olayın 2017'den bu yana görülen en önemli güneş patlaması olduğunu belirtti.

Son 6 yılın en büyük Güneş patlaması

Bu tür güneş patlamaları, güneşin yüzeyinde meydana gelen manyetik aktivite sonucunda ortaya çıkar. Patlama anında, güneşin atmosferinden büyük miktarda enerji ve parçacık salınır. Bu durum, uzaya büyük kütlede plazma fırlatılmasına neden olabilir.

NASA'dan yapılan açıklamada, güneş patlamalarının Dünya'yı etkileme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Bu patlamalar, radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, uzay hava durumu olaylarını takip etmek ve güneş patlamalarının potansiyel etkilerini değerlendirmek önemlidir.

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