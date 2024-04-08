Güneş tutulması nasıl takip edilir? Güneş tutulması nasıl izlenebilir?

Tam güneş tutulması için geri sayım başladı. Ancak, pek çok komplo teorisinin etrafını sardığı bu doğa olayını nereden izleyebiliriz? İnternet üzerinden tam güneş tutulmasını nasıl takip edebiliriz?

Bugün, milyonlarca insanın heyecanla beklediği 8 Nisan tarihi sonunda geldi ve son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir doğa olayı yaşanacak. Bu olay, özellikle sosyal medyada birçok komplo teorisine konu olmuş ve dikkatleri üzerine çekti. Ancak Türkiye'den görülemeyecek olan tam güneş tutulması, Kanada, Meksika ve ABD gibi ülkelerin büyük bir kısmı tarafından gözlemlenebilecek. Bu nedenle, yerel kaynaklar, milyonlarca insanın bu olağanüstü olayı izlemek için bugün yer değiştireceğini bildiriyor.

Güneş tutulması nasıl izlenebilir?

Tam güneş tutulmasını izlemek için pek çok seçenek mevcut. Türkiye'den gözlemlenemeyecek olmasına rağmen, internet üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayınlar sayesinde herkes bu olaya tanıklık edebilecek. NASA, özel bir canlı yayın düzenleyerek bu görkemli olayı dünya geneline ulaştıracak. Bu sayede isteyen herkes, NASA'nın canlı yayını aracılığıyla tam güneş tutulmasını izleyebilecek.

Tam güneş tutulması, saat 21:20 civarında gerçekleşecek. Ancak, NASA'nın canlı yayını saat 20:00'da başlayacak.