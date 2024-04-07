Güneş tutulması ne zaman 2024? Yılın ilk güneç tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Güneş tutulmaları, gökyüzünün en büyüleyici doğa olaylarından biridir ve her seferinde büyük ilgi çeker. Bu yılın güneş tutulması takvimi heyecanla beklenirken, 2024 Güneş Tutulması'nın Türkiye'deki durumu merak konusu oldu. . İşte, 2024 Güneş Tutulması hakkında bilinmesi gerekenler ve Türkiye'deki durumu...

Güneş tutulması olayı, gökyüzünün gizemli ve etkileyici doğa olaylarından biri olarak insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yılın güneş tutulması ne zaman olacak? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte, 2024 Güneş Tutulması'nın tarihi, saati ve detayları...

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta 2024?

güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına gelerek Güneş'in ışığını kısmen veya tamamen engellediği olaydır. Bu fenomen, Ay'ın Dünya'nın gölgesinin bir kısmını yeryüzüne düşürmesiyle gerçekleşir. Genellikle, Güneş tutulmaları, Ay'ın yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu dönemlerde meydana gelir.

Güneş tutulmaları çeşitli tiplerde olabilir: tam tutulma, kısmi tutulma ve halka şeklinde tutulma. Tam tutulma, Ay'ın Güneş'i tamamen kapattığı durumu ifade ederken, kısmi tutulma ise Ay'ın yalnızca Güneş'in bir kısmını kapattığı durumu ifade eder. Halka şeklinde tutulma ise Ay'ın Dünya ile Güneş arasına geldiğinde, Ay'ın görünen boyutunun Güneş'in boyutundan daha küçük olduğu durumlarda görülür.

2024 Güneş tutulması tarihi ve saati

Tarih: 8 Nisan 2024

Saat: 21:20

Ancak Türkiye'den bu tutulma gözlemlenemeyecek. Bu tarih ve saatte gerçekleşecek olan tam güneş tutulması, ülkemizde izlenemeyecek. Ancak bu etkileyici doğa olayı, dünya genelinde pek çok insan tarafından takip edilecek ve gözlemlenecektir. Güneş tutulmaları, bilim insanları ve meraklılar için her zaman heyecan verici bir konu olmaya devam ediyor.