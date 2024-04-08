Güneş tutulmasına dikkat! Telefon kameralarına büyük etki yapıyor

Güneş tutulmaları, her seferinde büyük bir ilgi ve heyecan uyandıran doğa olaylarından biridir. Ancak, bu muhteşem gösteriyi izlerken dikkatli olmak da son derece önemlidir. NASA'nın, yaklaşan Güneş tutulması hakkında yaptığı uyarı, bu konuda insanların bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.

NASA yetkilileri, Güneş tutulması sırasında telefon kameralarının kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Güneş'in parlaklığı, telefon kameralarının sensörlerine zarar verebilir ve cihazın hasar görmesine yol açabilir. Bu nedenle, Güneş tutulması sırasında özel olarak tasarlanmış güneş filtrelerinin kullanılması önemli bir önlem olarak öne çıkıyor.

Güneş tutulması telefon kameralarına zarar verebilir

NASA fotoğrafçısı Bill Ingalls'a göre, Güneş tutulması sırasında telefonunuzu çekerken korumasız kullanmak, cihaza zarar verebilir. Güneş tutulması için kullanılan güneş gözlüklerini telefon kamerasının önüne koymak yeterli koruma sağlamaz çünkü telefon sensörleri, doğrudan Güneş'e maruz kalırsa zarar görebilir. Özellikle telefonlarda büyüteçli lensler kullanıldığında, Güneş ışınlarının neden olduğu sıcaklık, telefon kameralarının iç yapısının zarar görmesine neden olabilir.

Güneş tutulması için özel olarak tasarlanmış filtrelerin kullanılması, bu tür doğa olaylarını kaydetmek isteyenler için en güvenli seçenektir. NASA, tam tutulmayı kaydetmek isteyenleri, özel filtreleri temin etmeleri konusunda uyarıyor.

8 Nisan'daki Güneş tutulması, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu bölgeleri ve Kanada'dan gözlemlenebilecek. Ancak, Türkiye'de canlı olarak izlenemeyecek olmasıyla, insanların dikkatli olmaları ve güvenliğe önem vermeleri önem arz ediyor.