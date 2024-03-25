Güneşte patlama! Sinyaller bozulabilir

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) tarafından yapılan uyarıya göre, Güneş'te meydana gelen plazma patlaması sonrası oluşan jeomanyetik fırtına, radyo sinyallerinin geçici olarak bozulmasına neden olabilir.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Güneş'te meydana gelen plazma patlamasının ardından oluşan jeomanyetik fırtınanın, geçici olarak radyo sinyallerini bozabileceği uyarısında bulundu.

Hava araçlarıyla kuleler arasındaki iletişim kesilebilir

NOAA tarafından yapılan açıklamada, Güneş'teki plazma patlaması sonrasında meydana gelen jeomanyetik fırtınaya dair bir uyarı yayımlandı. SWPC'de görevli hava tahmin uzmanı Jonathan Lash, fırtınanın radyo sinyallerini geçici olarak etkileyebileceğini belirterek, hava araçlarıyla kuleler arası iletişimin kesilebileceğini ifade etti.

Lash ayrıca, fırtınanın dünyanın farklı bölgelerinde "kuzey ışıkları" adı verilen auroraların gözlemlenebilmesine neden olabileceğini de vurguladı.

Güneş'teki en büyük patlama, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık 2023'te tespit edilmişti. Bu patlamanın ardından Dünya'daki radyo sinyallerinin geçici olarak kesildiği bildirilmişti.

NASA'ya göre, Güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de tehlike oluşturabilecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor. Bu durum, jeomanyetik fırtınaların potansiyel etkilerine dair dikkatle izlenmesi gerektiğini gösteriyor.