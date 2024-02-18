Güneş’ten 30 kat büyük bir yıldız, doğdu!

Güneş’ten 30 kat büyük bir yıldız, doğdu!
Hubble Teleskobu, güneşten 30 kat büyük bir yıldızın doğuşunu görüntüledi.

Hubble Teleskobu, hâlâ işlevselliğini koruyarak uzayın derinlikleri hakkında bilgi edinmemize imkân tanıyor. Bunu yaparken de sık sık büyüleyici görüntüler yakalamasına şahit oluyoruz. Çoğunlukla bu görsellerde galaksiler yer alıyor.

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Bu gaz bulutunda toz ve gazlar kümeleniyor ve bu kümeler etraftakileri de kendilerine çekiyor. Bu süreç, protostar olma evresine kadar devam ediyor. Bu aşamada yıldız, henüz ana dizilim aşamasına ulaşmamış oluyor.

Her ne kadar toz ve gaz alanları parlasa da karanlık noktalar da yok değil. Bunlardan birini sol üste doğru bakınca görebilirsiniz. Tabii bunları görünce de oraların boş olduğunu düşünmeyin. Bu siyah alandaki toz o kadar yoğun ki, ışığın geçmesine izin vermiyor. Yine de bilim insanları, bu alandan dışa doğru dağılan maddelerden yola çıkarak bu kısmın merkezinde de büyük bir yıldız olduğunu düşünüyor.

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