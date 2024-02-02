İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Dünya'ya geri dönüyor

Axiom Space, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekibin bugün Dünya'ya döneceklerini açıkladı. İniş, canlı yayında izlenebilecek. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, uzaydan Dünya'ya dönüş yapacak. Axiom Space şirketi, bu anı canlı yayınlayacak. Gezeravcı ve ekibi, ABD'nin Orlando kenti açıklarına iniş yapacak. Dünya'ya dönüş yolculuğu boyunca gerçekleştirdiği 13 deneyin sonuçları da paylaşılacak.

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

Uzaydan dönüş yolculuğu, Türkiye saati ile 17.50'de başlayacak. İnişin ABD'nin Orlando kenti açıklarında gerçekleşmesi planlanıyor.

DÜNYA'YA DÖNÜŞ NASIL İZLENEBİLİR?

Dünya'ya dönüş, Axiom Space'in resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Canlı yayın, saat 17.50 itibarıyla başlayacak.