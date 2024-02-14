İnsanlara uygun organlara sahip domuz yetiştirildi!

Japonlar, insanlara organ nakli için uygun şekilde genetiği değiştirilmiş ilk domuzları yetiştirdi. Dünya basınında, şirketin bu hamlesinin binlerce kişiye umut ışığı olabileceği konuşuluyor.

Organ bağışı krizi devam ederken, insanlara uygun organların üretilmesi için genetiği değiştirilmiş domuzlar öne çıkan bir alternatif olarak görülüyordu. Japon şirketi PorMedTec, insanlara uyumlu organlara sahip olan domuzların yetiştirilmesinde bir ilke imza attı. Şirket, organ bekleyen binlerce kişiye umut ışığı doğuracaklarını duyurdu.

Genetiği değiştirilmiş domuz organları

PorMedTec, ABD'li biyoteknoloji firması eGenesis ile işbirliği yaparak insanlarda kullanılmak üzere uygun organlara sahip üç domuz yavrusu yetiştirdi. Bu yavrular, organ reddini önlemek ve yabancı organ naklini mümkün kılmak için yoğun genetik mühendislik çalışmaları sonucunda dünyaya geldi.

Bu projede, eGenesis tarafından üretilen genetiği değiştirilmiş domuz hücreleri kullanılarak genetik olarak modifiye edilmiş domuz embriyoları oluşturuldu. Daha sonra bu embriyolar, bir anne domuzun rahmine yerleştirildi ve sonuç olarak üç yavru sezaryen yöntemiyle dünyaya geldi.

Bu gelişme, dünya genelindeki organ bağışı krizi göz önünde bulundurulduğunda büyük bir atılım olarak kabul ediliyor. Örneğin, Japonya'da 16 bin kişi organ beklerken yılda sadece 400 organ nakli gerçekleştirilebiliyor. Türkiye'de ise 2002-2023 yılları arasında 74 bin 704 organ nakli yapıldı ve bu süre zarfında 33 bin 701 kişi organ beklemekteydi. Zenotransformasyon adı verilen bu yeni yöntem, farklı türler arasında hücre veya organ aktarımını içeriyor ve organ bekleyen hastalara umut olabilir.