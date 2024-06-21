Işık kirliliği endişelerine karşı iddialı bir plan: Uzayda yapay yıldız

NASA, Dünya yörüngesine yapay yıldız yerleştirmeyi planlıyor.

Işık kirliliği, modern dünyanın en büyük çevresel sorunlarından biri haline gelirken, bu kirliliğin uzay gözlemleri üzerindeki olumsuz etkisi de giderek artıyor. Ancak bazı bilim insanları, bu sorunlara meydan okuyacak cesur ve yenilikçi bir plan geliştirdi. NASA ve bilim insanları, bu on yılın sonuna kadar yörüngeye yapay bir yıldız yerleştirmeyi hedefliyor.

Ekmek kutusu boyutunda uydu

NASA'nın yeni görevine göre, yörüngeye ekmek kutusu boyutunda bir uydu fırlatılacak. Bu uydu, Dünya'nın yüzeyinden 35.785 kilometre yükseklikte, jeosenkron yörünge adı verilen bir yörüngeye yerleşecek. Bu yörüngede uydu, Dünya ile aynı hızda dönecek ve böylece gece gökyüzünde sabit bir noktada kalacak. Görevin ilk yılında, bu sabit nokta ABD'nin üzerinde bir konumda bulunacak.

Bu uydu, üzerindeki lazerler sayesinde yapay bir yıldız gibi davranacak. Lazerler, doğrudan yer tabanlı teleskoplara yönlendirilerek çeşitli yıldızları veya süpernovaları taklit edecek. Bu süreç, araştırmacıların belirli kozmik olayları nasıl inceleyeceğimizi ve gözlemleyeceğimizi optimize etmelerine olanak tanıyacak. Yapay yıldız, astronomların süpernova patlamaları ve diğer yıldız olaylarını daha iyi anlamaları için önemli bir araç olacak.