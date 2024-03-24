İşten çıkarmalar, yeni girişimcilerin sayısında artışa yol açıyor

İşten çıkarmalar, yeni girişimcilerin sayısında artışa yol açıyor
Teknoloji endüstrisindeki işten çıkarmaların etkisi, birçok teknoloji çalışanını kendi işini kurmaya yönlendiriyor.

Teknoloji sektöründe yaşanan işten çıkarma dalgası, birçok teknoloji çalışanının kendi işini kurma kararı almasına neden oluyor. Clarify Capital tarafından yapılan bir araştırma, işlerini kaybettikten sonra girişimciliğe adım atan 150 kişinin deneyimlerini inceliyor. Araştırmaya göre, katılımcıların büyük bir kısmı işlerini kurmalarının temel nedenini işten çıkarılmak olarak belirtiyor ve birçoğu işten çıkarılmadan önce zaten kendi işlerini kurmuş durumda.

İşten kovulanlar, kendi işlerini kurmayı seçiyor

KOBİ'lerin ekonomiye önemli katkılar sağladığı bilinen bir gerçek ve büyük şirketlerdeki işten çıkarmalar, yeni girişimlerin sayısında artışa yol açıyor. Araştırma, girişimcilerin işe başlamak için aile üyelerinden fon almayı tercih ettiğini gösteriyor. İşlerini kurduktan sonra çoğu, altı ay içinde işlerini başlattıklarını ve birçokının ilk ay içinde müşteri edindiğini belirtiyor.

Ancak girişimciler, nakit akışı, zaman yönetimi ve pazarlama gibi konularda zorluklarla karşılaştıklarını da vurguluyorlar. Teknoloji sektöründe işten çıkarmaların hızı azalmış olsa da, hala binlerce çalışan her ay işini kaybediyor ve bu durum girişimcilik eğilimini artırıyor.

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