İsviçreli girişimden devrim niteliğinde buluş! Dünyanın ilk biyoişlemcisi duyuruldu

FinalSpark, insan beyin dokusuyla yapılan dünyanın ilk biyoişlemcisini geliştirdi.

İsviçre merkezli bir girişim olan FinalSpark, 16 insan beyni organoidine uzaktan erişim sağlayan çevrimiçi bir platform olan dünyanın ilk biyoişlemcisini geliştirdiğini duyurdu. Bu inovatif nöroplatform, in vitro biyolojik nöronlara erişim sağlıyor ve türünün ilk örneği olarak dikkat çekiyor.

Biyoişlemcinin gücü ve verimliliği

FinalSpark'ın en çarpıcı iddialarından biri, biyoişlemcinin geleneksel işlemcilere kıyasla bir milyon kat daha az güç tüketmesi. Şirket, biyoişlemcinin bilgiyi öğrenme ve işleme kapasitesine sahip olduğunu da belirtiyor. Bu, özellikle enerji verimliliği ve işlem gücü açısından devrim niteliğinde bir gelişme olarak görülüyor.

Araştırma ve enerji tüketimi

FinalSpark, dünyanın ilk biyoişlemcisinin geliştirilmesini detaylandıran bir araştırma makalesi yayımladı. Bu makalede, nöroplatformun sağladığı olanaklar vurgulanıyor. Örneğin, GPT-3 gibi büyük dil modellerinin (LLM) eğitilmesinin yaklaşık 10GWh güç kullandığı, bunun da Avrupa'daki ortalama bir vatandaşın yıllık enerji tüketiminin 6.000 katından fazla olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda, biyoişlemcinin enerji tasarrufu sağlayan bir alternatif sunduğu ifade ediliyor.

Biyoişlemcinin mimari yapısı

FinalSpark'ın nöroplatformu, "wetware" olarak adlandırılan biyoloji, yazılım ve donanımın bir karışımı olan bir mimariyle çalışıyor. Beyin dokusundan yapılmış 3 boyutlu hücre kütleleri olan organoidleri barındırmak için dört çoklu elektrot dizisi (MEA) kullanılıyor. Her MEA dört organoid barındırıyor ve toplamda 16 farklı organoid elde ediliyor.

Ölçeklenebilirlik ve kullanıcı deneyimi

Biyoişlemcinin ölçeklenebilirliği ise henüz tam olarak bilinmiyor. Nöroplatform, bulut benzeri bir deneyim sunarken, bu 16 organoidin işlem gücünü birden fazla işlem arasında paylaşmanın ne kadar uygulanabilir olduğu henüz açıklanmadı. Şu ana kadar, FinalSpark sadece dokuz kuruma uzaktan bilgi işlem platformuna erişim izni verdi. Ayrıca, her kullanıcıdan 500pcm (bir tür kripto para birimi) abonelik ücreti alınıyor.

Geleceğe yönelik adımlar

FinalSpark'ın geliştirdiği biyoişlemci, yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarında yeni bir dönemin habercisi olabilir. Enerji verimliliği ve işlem kapasitesi konusundaki iddiaları doğruysa, bu teknolojinin geniş çapta benimsenmesi, hem bilimsel araştırmalarda hem de endüstriyel uygulamalarda büyük değişikliklere yol açabilir. Şirketin gelecekte yapacağı açıklamalar ve bu teknolojinin pratik uygulamaları, bilim ve teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.