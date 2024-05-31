James Webb Uzay Teleskobu'ndan tarihi keşif! En eski ve en uzak galaksiler görüntülendi

James Webb Uzay Teleskobu, tarihin en eski ve en uzak galaksisini tespit etti.

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), uzay çalışmalarında çığır açan bir başarıya daha imza attı. Gelişmiş teknolojisiyle bilinen JWST, bilinen en eski ve en uzak galaksileri görüntülemeyi başardı. Bu galaksiler, Büyük Patlama'dan sadece 300 milyon yıl sonra oluştu ve evrenin ilk dönemlerine ışık tutuyor.

JADES-GS-z14-0 ve JADES-GS-z14-1: Evrenin ilk galaksileri

JWST'nin tespit ettiği bu iki galaksi, "JADES-GS-z14-0" ve "JADES-GS-z14-1" olarak adlandırıldı. Özellikle JADES-GS-z14-0, dikkat çekici özelliklere sahip. Yapılan ölçümlere göre bu galaksi 1.600 ışık yılı genişliğinde ve oldukça parlak bir yapıya sahip. Bu parlaklığın, genç ve aktif yıldızların yoğunluğu ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, bu galaksinin genç yıldızlar tarafından beslendiğini ve bu yıldızların galaksinin hızlı büyümesinde önemli bir rol oynadığını belirtiyorlar.

Evrenin hızlı gelişimi ve galaksi oluşumu

Bilim insanları, bu keşfi evrenin gelişimi açısından son derece önemli buluyor. Evrenin sadece 300 milyon yıl gibi kısa bir sürede böylesine büyük bir galaksi oluşturmuş olması, bilim dünyasında şaşkınlık yaratıyor. Bu durum, galaksilerin tahmin edilenden çok daha hızlı büyüyebileceğini gösteriyor ve evrenin erken dönemlerine dair yeni teorilerin ortaya atılmasına zemin hazırlıyor. JADES-GS-z14-0'ın sahip olduğu büyüklük, galaksilerin oluşum hızına dair mevcut teorilerin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.

Beş günlük yoğun çalışmanın ürünü

Bu çarpıcı keşif, JWST'nin anlık bir çalışması değil, aksine detaylı ve uzun soluklu bir incelemenin sonucu. Hubble Uzay Teleskobu tarafından önceden keşfedilen bu bölgeyi inceleyen JWST, güçlü kızılötesi cihazlarını tam beş gün boyunca bu bölgeye odakladı. Bu titiz çalışma sayesinde JADES-GS-z14-0 ve JADES-GS-z14-1 galaksileri keşfedildi ve bilim insanlarına evrenin ilk dönemlerine dair benzersiz veriler sunuldu.