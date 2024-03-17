Japonya'da görüldü! Covid-19 geri mi dönüyor?

Japonya'da Covid-19 benzeri bir salgının ortaya çıkması, ülkede endişe ve dikkatle karşılanıyor. Henüz nedeni tam olarak anlaşılamayan bir bakteriyel enfeksiyonun hızla yayılması, sağlık yetkililerini harekete geçirdi.

Japonya'da son günlerde artan bir sağlık tehdidiyle karşı karşıya kalındı. Covid-19'a benzer yeni bir salgın. Henüz nedeni tam olarak bilinmeyen bakteriyel enfeksiyon hızla yayılmaya başladı. 2024'ün başından bu yana bildirilen 378 vaka, ülkenin her köşesinden bildirilirken, yalnızca iki vilayet salgından etkilenmedi.

"Derhal kontrol altına almamız gerekiyor"

Uzmanlar, bu yeni salgının Covid-19'a benzerlik gösterdiğini ve yaşlılar başta olmak üzere yüksek risk altındaki kişiler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Özellikle 65 yaş altındaki tanı konan kişilerin üçte birinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Tokyo Üniversitesi Tıp Uzmanı Ken Kikuchi, Guardian'a yaptığı açıklamada, bu yıl şiddetli invaziv streptokok enfeksiyonu geçiren hasta sayısında dramatik bir artış olduğuna dikkat çekerek, "Japon halkının yüzde 50'sinden fazlası Covid-19'a yakalandı. İnsanların Covid-19'u atlattıktan sonraki bağışıklık durumu, bazı mikroorganizmalara karşı duyarlılıklarını değiştirebilir. Şiddetli invaziv streptokokal pyogenes hastalıklarının, enfeksiyon döngüsünü netleştirmemiz ve bunları derhal kontrol altına almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vakaların özellikle çocuklarda şiddetli boğaz ağrısına neden olduğu belirtiliyor. Ancak salgının ne kadar süreceği ve yayılma hızı hakkında net bilgiler henüz paylaşılmadı. Yetkililer, durumu yakından izlerken, toplum sağlığını korumak için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyorlar.