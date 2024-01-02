JN.1 varyantı yayılırken, beklenmedik yeni koronavirüs semptomları ortaya çıkıyor

COVID-19'un belirtileri artık herkes tarafından biliniyor ancak yeni yayılan varyant ile birlikte yepyeni belirtiler baş göstermeye başladı.

COVID vakalarının artış gösterdiği bu dönemde, JN.1 COVID varyantının yayılması ve semptomlarında olası değişiklikler, sağlık otoriteleri tarafından dikkatle takip ediliyor. JN.1 varyantı, ABD genelinde hızla yayılarak en baskın virüs türü haline geldi. Bununla birlikte, JN.1 enfeksiyonlarının diğer varyantlardan farklı semptomlara yol açıp açmadığı henüz net değil.

Yeni koronavirüs belirtileri

Sağlık yetkilileri, semptom türlerinin ve şiddetinin genellikle enfeksiyona neden olan varyantla değil, kişinin bağışıklığı ve genel sağlığıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Ancak bazı kanıtlar, insanların mevsimde değişik COVID semptomları bildirdiğini gösteriyor.

Birleşik Krallık'ta yapılan bir ankete göre, Aralık 2023'te COVID-19 ile en sık bildirilen semptomlar şunlardır:

Burun akıntısı (%31,1)

Öksürük (%22,9)

Baş ağrısı (%20,1)

Zayıflık veya yorgunluk (%19,6)

Kas ağrısı (%15,8)

Boğaz ağrısı (%13,2)

Uyku sorunu (%10,8)

Endişe veya kaygı (%10,5).

Ankete katılanlarda burun akıntısı ve öksürük gibi temel semptomların yanı sıra uyku sorunları ve endişe gibi yeni semptomlar da dikkat çekiyor. Önceki dönemlerde COVID-19 belirtisi olarak kabul edilen tat ve koku kaybının ise artık enfekte kişilerin yüzde 2 ila 3'ü tarafından rapor edilmesi dikkat çekici bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

Sağlık otoriteleri, genel olarak hastalığa karşı dikkatli olunması, pozitif test sonucu alındığında en az beş gün boyunca izolasyonun sürdürülmesi gibi geniş önlemleri önermeye devam ediyor. Bu süreçte semptomlara dikkat edilmesi ve sağlık durumunun izlenmesi önem taşıyor.