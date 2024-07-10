Kalp atış sesi nereden geliyor? Kalbin sesinin kaynağı ne?

Kalbimizden çıkan atış sesi tam olarak nereden geliyor? İşte detaylar...

Heyecanlandığımızda veya korktuğumuzda kulağımızda yankılanan kalp atış sesleri, "lub" ve "dub" olarak bilinir. Bu seslerin kaynağı, kalp kapakçıklarının hareketlerinden gelir. Peki, bu sesler nasıl oluşur ve vücudumuzda o anlarda neler olur? İşte detaylar...

Kalp atış sesi, kalp kapakçıklarından geliyor

Webtekno'nun haberine göre; çoğunlukla steteskopla duymak mümkün olan kalp atma sesi, kalp kapakçılarının açılıp kapanma sesi aslında. Ayrıca "lub" ve "dub" sesi olarak ikiye ayrılıyor.

Birinci sesimiz olan "lub" sesi, kalp kasıldığında (sistol) mitral ve triksüpit kapaklarının kapanmasıyla oluşuyor. Kan, ventrikürlere doğru itilirken kapaklar kapanınca ortaya "lub" sesi çıkıyor.

İkinci ses ise "dub". Bu ses de kalp gevşediği zaman (diyastol) aort ve pulmoner kapaklar kapanınca oluşuyor. Ventriküllerden çıkan kanın geriye doğru akmasını önlemek amacıyla kapakların kapanması, "dub" sesini yaratıyor.

Kısacası kalp atış sesi, bahsettiğimiz kapakçıkların kapanma sırasındaki titreşimlerin ve kan akışının sesi. Sağlıklı bir kalpte bu sesler düzenli ve belirgin biçimde duyulabilirken bazı kalp problemlerinde (kapakçık problemleri vs) ses değişebiliyor ya da "üfürüm" denilen ekstra sesler ortaya çıkabiliyor.