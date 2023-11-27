Kayıp asteroit gelecek yıl Dünya'ya çarpabilir

Kayıp asteroit gelecek yıl Dünya'ya çarpabilir
2007'de tespit edilmesinin ardından teleskopların görüş açısından çıkan kayıp asteroit, önümüzdeki yıl gezegenimize çarpabilir.

NASA'nın Dünya'ya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi (CNEOS), 2007 FT3 adlı kayıp göktaşının yörüngesini belirleyerek, gelecek yıl Dünya'ya çarpma ihtimalini değerlendirdi. Bu göktaşının Ekim 2024'te Dünya'ya çarpma ihtimali, kabaca 11.5 milyon birimde bir olarak hesaplandı. Mart 2024'te çarpma olasılığı ise 10 milyon birimde bir olarak belirlendi.

Çarpma olursa şok dalgaları yaşanabilir

Bu çarpma ihtimali son derece düşük olsa da, eğer gerçekleşirse, 2007 FT3 adlı göktaşı 2.6 milyar ton TNT gücünde bir patlamaya yol açabilir. Bu, gezegeni yok etmeye yetmese de, çarptığı bölgede büyük hasara neden olabilir ve şok dalgalarını Dünya'nın her tarafına iletebilir.

NASA araştırmacıları, henüz bu kayıp göktaşına ne olduğunu net bir şekilde bilmediklerini ifade etti. Ancak bu tür tehditlere karşı tetikte kalmaya devam edeceklerini ve gözlemleri sürdüreceklerini belirtti. Uzay ajansları, Güneş'in parlaklığı arasında gizlenmiş ve henüz tespit edilmemiş büyük asteroid ve kuyrukluyıldızların varlığı konusunda da dikkatli olmaya devam ediyor.

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