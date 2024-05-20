Microsoft'un karbon emisyonlarındaki artış ve yapay zeka etkisi

Microsoft, yapay zeka ve bulut teknolojilerine olan talebin artmasıyla birlikte karbon emisyonlarında ciddi bir artış yaşasa da, yenilenebilir enerji çözümleri ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarıyla 2030 yılına kadar karbon negatif olma hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Microsoft, 2020'den bu yana karbondioksit emisyonlarını yüzde 30 oranında artırarak, 2030 yılına kadar karbon negatif olma hedefine ulaşma yolunda önemli bir engelle karşılaştı. Bu artışın başlıca nedeni, yapay zeka teknolojilerine olan yoğun talep ve bu talepleri karşılamak için inşa edilen yeni veri merkezleridir.

Emisyon artışının kaynağı: veri merkezleri

Redmond merkezli teknoloji devi, 2020 yılı temel alınarak CO2 emisyonlarının yüzde 29,1 oranında arttığını açıkladı. Bu artışın büyük kısmı, müşterilerin bulut hizmetlerine yönelik taleplerini karşılamak amacıyla daha fazla veri merkezi inşa edilmesinden kaynaklanan dolaylı emisyonlar (Kapsam 3) olarak tanımlandı.

Microsoft'un 2024 Çevresel Sürdürülebilirlik Raporu'nda, 30 Haziran 2023'te sona eren mali yıl verilerine dayanarak, özellikle OpenAI ve ChatGPT gibi yapay zeka destekli teknolojilere olan ilginin artmasının ardından bu artışın gerçekleştiği belirtildi. Raporda, yapay zeka teknolojilerinin inovasyonun hızını artırma potansiyeline sahip olduğu vurgulansa da, bu teknolojilerin altyapı gereksinimleri nedeniyle emisyon artışına katkıda bulunduğu da ifade edildi.

Microsoft'un toplam emisyonlarının yüzde 96'sından fazlasını oluşturan Kapsam 3, tedarik zinciri, donanım ve cihazların yaşam döngüsü gibi dolaylı kaynaklardan gelen emisyonları kapsıyor. Kapsam 1 ve 2 emisyonları ise temiz enerji satın alımları, yeşil tarife programları ve yenilenebilir enerji sertifikalarının kullanımı sayesinde 2020'den bu yana yüzde 6 oranında azalmış durumda.

Microsoft, Kapsam 3 emisyonlarını azaltmak için tedarikçilerinin yenilenebilir enerji kullanmalarını sağlamak gibi adımlar atmayı planlıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, Microsoft yüksek hacimli tedarikçilerinin 2030 yılına kadar Microsoft'a sağladıkları mal ve hizmetler için yüzde 100 karbon içermeyen elektrik kullanmalarını zorunlu kılacak. Bu gereklilikler, 2025 mali yılından itibaren şirketin Tedarikçi Davranış Kuralları'nın bir parçası olacak.