NASA, 31 milyon kilometre uzaktan kedi videosu yolladı

NASA, Derin Uzay Optik İletişimi projesi kapsamında bir ilke imza atarak, 31 milyon kilometre mesafede 15 saniyelik bir video aktarımı gerçekleştirdi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "Derin Uzay Optik İletişimi" projesi kapsamında gerçekleştirdiği başarılı bir deneme ile bir ilke imza attı. Bu proje, lazer iletişim sistemlerini derin uzayda test etmeyi amaçlamaktadır. NASA, 31 milyon kilometre uzaklıktan Dünya'ya bir video göndererek bu teknolojiyi başarılı bir şekilde test etti.

Uzaydan kedi videosu geldi

Test kapsamında, 267 Mbps hızında iletilen 15 saniyelik bir video, 31 milyon kilometre uzaktan Dünya'ya 101 saniyede ulaştı. Bu başarı, derin uzayda lazer iletişim teknolojisinin etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.

"Derin Uzay Optik İletişimi" projesinin gelecekteki hedeflerinden biri, Mars ile Dünya arasında hızlı ve güvenilir bir iletişim ağı kurmaktır. Bu teknoloji, NASA'nın Mars'ta gerçekleştirmeyi planladığı projeler için kritik bir öneme sahiptir.

Demo niteliğindeki test videosu, basit bir konu üzerinden yapılmış olsa da, teknolojinin potansiyeli büyük. Bu başarı, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 8 katı uzaklıktaki bir noktadan yüksek çözünürlüklü video aktarımının mümkün olduğunu göstererek, lazer iletişim sistemlerinin derin uzay keşiflerinde önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.