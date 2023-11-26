NASA, bir gezegende metan tespit etti

NASA'nın güçlü kızılötesi uzay gözlemevi James Webb Uzay Teleskobu, WASP-80 b olarak adlandırılan bir gezegende ilk kez metan tespit etti. gezegende ilk defa metan tespit etti.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, yaklaşık 163 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-80 b adlı ötegezegenin atmosferinde çığır açan bir keşif yaptı. Teleskop, gezegenin ev sahibi kırmızı cüce yıldızının önünden ve arkasından geçerken gerçekleştirilen gözlemlerle, atmosferde metan ve su buharı tespit etmeyi başardı.

Bu keşif, özellikle metanın ilk defa bir ötegezegende tespit edilmesi bakımından önemli. WASP-80 b, "sıcak Jüpiter" olarak sınıflandırılan bir gezegen olup, kırmızı cüce yıldızının yörüngesinde her üç günde bir dönüyor. Yüksek sıcaklık nedeniyle atmosferinin zengin bir bileşime sahip olduğu düşünülüyor.

James Webb Uzay Teleskobu, geçiş ve tutulma yöntemlerini kullanarak atmosferin bileşimini inceleyebiliyor. Bilim insanları, gezegenin yıldızının önünde ve arkasında hareket ettiği sırada yıldız ışığının yapısal değişikliklerini gözlemleyerek atmosferdeki molekülleri belirleyebiliyor.

Analizler, WASP-80 b'nin atmosferinde metan gazı ve su buharı içeren bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Bu keşif, ötegezegen atmosferlerini anlamak ve Güneş sistemi gezegenleriyle karşılaştırmak için önemli bir fırsat sunuyor. İleriki gözlemlerle, farklı dalga boylarında daha detaylı incelemeler yapılması ve karbon açısından zengin diğer moleküllerin tespit edilmesi planlanıyor. Bu, gezegenlerin kimyasını ve fiziksel özelliklerini anlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.