NASA, Dünya'dan 1,5 kat daha büyük yeni bir Dünya keşfetti!

NASA, Dünya'nın yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde, 137 ışık yılı uzaklıkta, yaşam barındırabilecek bölgede yer alan bir süper Dünya keşfetti.

İnsanlığın uzayın sonsuz boşluğunu keşfetme çabaları devam ediyor. Bu çabalarda bazen Dünya'ya benzer ancak daha iri bazı gezegenlere de rastlanıyor. Bu tür gezegenlere genellikle "süper Dünya" adı veriliyor. NASA, yakın zamanda bu kategorideki bir gezegeni daha keşfetti. 137 ışık yılı mesafedeki bu gezegen, yaşanabilir bölgede bulunuyor.

Sıvı su bulunabilecek bölgede konumlanıyor

Güneş sistemi gibi yıldız sistemlerinde, "Goldilocks" adı verilen bir yaşanabilir bölge bulunur. Bu bölge, sıvı halde su bulunabilecek koşullara uygunluğa dayanarak belirlenir. TOI-715b adı verilen bu süper Dünya da kendi yıldızının etrafındaki bu yaşanabilir bölgede yer alıyor. NASA'nın açıklamasına göre, atmosfer ve diğer faktörler de uygun olduğu takdirde gezegende sıvı halde su bulunabilir.

Gezegenimizin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde olan bu gezegenin bir yılı oldukça kısa; kendi yıldızı etrafında bir tam turunu sadece 19 günde tamamlıyor ve yıldızına oldukça yakın bir yörüngeye sahip. Normal şartlarda bu kadar yakın ve hızlı bir gezegenin atmosferi "cehennem gibi" olabilir. Ancak TOI-715b'nin yıldızı bir kızıl cüce, bu yıldızlar da Güneş gibi orta boyutlu yıldızlardan daha küçük ve daha az ısı yayarlar.

Araştırmanın sonuçları, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı. Bu gök cismi, kendi yıldızı tarafından çok sık gölgelenen bir yapıya sahip olması nedeniyle gözlemlenmesi önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.