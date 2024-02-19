NASA, Mars’ta yaşayacak astronot arıyor

NASA'nın Mars ortamını simüle eden bir yapıda yaşayacak kişiler arayışı, uzay keşifleri ve insanlığın sınırlarını genişletme çabalarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Mars'a insan gönderme planları henüz gerçekleşmemiş olsa da, Mars'ta yaşam simülasyonunu test edecek adaylar arıyor.

NASA, Mars ortamını simüle eden bir 3 boyutlu yapının içerisinde yaşayacak kişiler arıyor. Bu kişilerin sebze yetiştirmesi ve belirli bir egzersiz rejimi takip etmesi gibi görevleri olacak. NASA, henüz Mars'a insan gönderemese de Mars'ta yaşam simülasyonunu test etmek isteyen kişileri aradığını duyurdu. Program kapsamında seçilen adaylar, Mars ortamını simüle eden bir 3 boyutlu yapıda bir yıl geçirecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Mars Dune Alpha isimli habitat simülasyonu, bilim diplomasına sahip olmak veya askeri ya da pilotluk deneyimine sahip olmak gibi kriterlere sahip olan adaylar için uygun bir ortam sunuyor. Programın ilk dört kişilik mürettebatı, geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana bu yapıda yaşıyor. NASA'nın ilerleme raporları, katılımcıların neler yapacaklarına dair ipuçları veriyor:

Sebze yetiştirme

Mars yüzeyinde "Marswalks" simülasyonu yapma

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan bilim deneylerini denetleme

Sıkı bir egzersiz rejimini takip etme

NASA, 2025 baharında başlayacak ikinci CHAPEA misyonu için aday arayışına başladı. Başvuru yapmak isteyenlerin, 30 ila 55 yaşları arasında olması, İngilizce bilmesi, sigara içmemesi ve sağlıklı olması gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahiplerinin sabıka kaydı kontrolünden geçmesi, psikiyatrik taramadan ve tıbbi değerlendirmeden geçmesi gerekiyor.

NASA'nın programı hakkında daha fazla bilgi veren bir başvuru süreci olduğu da belirtiliyor. Bu süreçte, katılımcılara uzun raf ömrüne sahip uzay uçuşu yiyeceklerini tüketmeye istekli olup olmadıkları ve uzun süre temas kurmamaya hazır olup olmadıkları gibi sorular soruluyor. Ayrıca, katılımcıların aylık testlerden geçmesi ve yaşam alanı dışındaki kişilerle iletişimde gecikmelerle karşılaşması gerekecek. Başvurular 2 Nisan 18.00'a kadar devam edecek.