NASA, uzayda ameliyatı mümkün kılmak için cerrah robot gönderecek!

Bilim insanları tarafından geliştirilen bir cerrahi müdahale aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek testlerde yapay insan eti kesecek. Uzayda ameliyatın mümkün olup olmayacağına bakılacak.

NASA'nın Northrop Grumman 20. Ticari Tedarik Görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek olan robot cerrahi kol, uzayda cerrahi müdahaleleri mümkün kılacak yeni bir çalışmanın habercisi olarak öne çıkıyor. MIRA (Minyatür canlı İçi Robotik Asistan) adı verilen bu robot, doktorların uzak mesafeden cerrahi müdahalelerde bulunmalarını sağlayacak.

NASA, uzaya cerrah robot gönderecek

Virtual Incision adlı sağlık girişimi tarafından geliştirilen bu araç, ilk ameliyatını 2021 yılında gerçekleştirmişti. Geçen yılın ağustos ayında, bağırsakların bir kısmının alınması prosedürü olan sağ hemikolektomi ameliyatında kullanılan bu robot, şimdi uzayda yapay et keserek kullanılabilirliğini test edecek.

Virtual Incision CEO'su John Murphy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "NASA ile uzay istasyonunda çalışmak, MIRA'nın en erişilmez bölgelerde bile ameliyatları nasıl erişilebilir kıldığını test edecek." ifadelerini kullandı. NASA'nın 2022 yılında sağladığı destekle MIRA, ISS'te mikrodalga fırına benzeyen bir deney kapsülünde insan etini taklit eden bir takım lastikleri kesecek ve bazı metal halkaları bir kablonun etrafında ittirecek. Böylece gelecekte uzayda gerçekleştirilecek ameliyatlarda kullanılıp kullanılamayacağı da test edilmiş olacak. Robot, gerçek bir cerrah tarafından uzaktan kontrol edilecek.