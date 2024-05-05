NASA ve Boeing'den tarihi an! Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuşu için tarih belirlendi

NASA ve Boeing iş birliğinde gerçekleşecek olan tarihi bir anın haberi geldi. Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuşu için 6 Mayıs'ta tarih belirlendi. Bu olay, uzay keşiflerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Detaylar haberimizde...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuşunun 6 Mayıs tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Boeing Starliner için heyecan verici gelişme yaşandı

NASA yetkilileriyle gerçekleştirilen bir brifing sırasında Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuşunun 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirileceği resmi olarak açıklandı.

Bu tarih, Boeing için önemli bir dönüm noktası olacak. Şirket, 2014 yılında NASA ile yapılan anlaşma kapsamında SpaceX ile aynı anda insanlı bir uzay aracı inşa etmek için anlaşmıştı. SpaceX'in uzay araçları zaten başarılı uçuşlar gerçekleştirirken ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 12 uçuş gerçekleştirirken, Boeing Starliner'ın sadece iki test fırlatışı bulunuyordu. Bu testlerden birinde, Starliner uzay aracı istasyona mürettebat olmadan insansız modda ulaşmayı başarmıştı.

6 Mayıs'taki uçuş, yeni geminin mürettebatla birlikte ilk görevi olacak. Ancak bu aynı zamanda mürettebatın birkaç kez manuel kontrol moduna geçeceği ve acil durum sistemlerini test edeceği bir test görevi olacak. Starliner uzay aracının NASA ile yapılan sözleşme kapsamında ISS'ye ilk uçuşu, Mayıs ayındaki fırlatmanın başarılı olması durumunda bu yılın sonlarına doğru gerçekleşecek.

Eğer uçuş başarılı olursa, Boeing Starliner uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımak için alternatif bir seçenek haline gelecek.