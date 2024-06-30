NASA ve Boeing'den uzayda mahsur kaldığı iddia edilen astronotlar hakkında açıklama

NASA ve Boeing'den uzayda mahsur kaldığı iddia edilen astronotlar hakkında açıklama
NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Boeing'in Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü birkaç kez ertelendi. Astronotların uzayda mahsur kaldığına dair iddialar NASA tarafından yalandı.

NASA ve Boeing, Starliner astronotlarının 'mahsur kalmadıklarını' ancak birkaç hafta daha ISS'de kalacaklarını söyledi.

Butch Wilmore ve Suni Williams mahsur kalmadı

engadget'in haberine göre; NASA ve Boeing, Starliner uzay aracının iticilerindeki sorunları daha iyi anlayabilmek için önümüzdeki birkaç hafta boyunca yeryüzünde testler gerçekleştireceklerini açıkladı. Yetkililer, düzenledikleri basın toplantısında astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalmadığını vurguladı. NASA'nın Ticari Mürettebat Programı Müdürü Steve Stich, "Eve dönmek için acelemiz yok" dedi.

Starliner, 6 Haziran'dan bu yana ISS'e kenetlenmiş durumda ve bu sürecin 10 günlük bir uçuş testi olması planlanmıştı. Ancak uzay aracının yörüngedeki laboratuvara yaklaşımı sırasında beş iticisinde sorunlar yaşandı ve bilinen bir helyum sızıntısı daha da kötüleşti.

Yetkililer, dönüş uçuşu için henüz bir tarih belirlemediklerini ve yeryüzünde yapılacak testler tamamlanana kadar bekleyeceklerini belirtti. İlk itici testlerinin, New Mexico'daki White Sands Füze Menzili'nde salı günü başlaması bekleniyor.

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