NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yörünge dışına atıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile SpaceX arasında imzalanan önemli anlaşma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) geleceği belirlenecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX arasında stratejik bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma kapsamında SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) tahliye edecek yeni bir uzay aracı geliştirecek.

ISS'in geleceği ve SpaceX'in rolü

NASA ve SpaceX arasında tam 843 milyon dolar değerindeki bu anlaşma, ISS'in yörüngeden çıkarılmasını ve uzayın derinliklerine gönderilmesini içeriyor. ISS, 1998 yılında uzaya gönderilmiş olup, tahminlere göre 2030 yılında emekliye ayrılacak. Bu devasa uzay istasyonunun uzay çöpleri arasında kalmasını önlemek için yapılan bu hamle, uzayda çevresel sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.

SpaceX, NASA ile yapılan anlaşma doğrultusunda, ISS'i yörünge dışına taşıyacak olan yeni uzay aracını geliştirecek. Bu görevin planlanması, operasyonun yürütülmesi ve uzay aracının geliştirilmesi süreçlerinde NASA, SpaceX'e destek verecek. Operasyonun yönetimi ise NASA merkezli olacak.