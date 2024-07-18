NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun emekliliğini ilan etti! İşte böyle yok olacak

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun nasıl düşürüleceği belli oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), ilk olarak 1998 yılında yörüngeye gönderilmiş ve o zamandan beri birçok ülkenin astronotlarına ev sahipliği yaparak bilimsel araştırmalar için önemli bir merkez olmuştu. Ancak artık ISS'in yörüngede kalan günleri sayılı. NASA, 2030 yılı sonlarında ISS'i yörüngeden çıkararak düşürmeyi planlıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu nasıl yok olacak?

Geçtiğimiz ayın sonlarında NASA, Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle 843 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayarak bu hedef doğrultusunda adım atmıştı. Şimdi ise bu anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

NASA ve SpaceX'in açıklamasına göre, ISS'i yörüngeden çıkarıp Dünya'ya düşürmek için özel olarak geliştirilecek bir Dragon kapsülü kullanılacak. Bu Dragon kapsülü, normal Dragon'lardan çok daha büyük olacak ve "süper güçlü" olarak tasarlanacak.

ISS, Dragon kapsülü tarafından yörüngeden itildikten sonra Dünya'ya doğru hareket edecek ve bir okyanusa düşürülecek. Bu görevin tamamlanması planlanan senenin sonunda, muhtemelen 2031 yılında gerçekleşecek.

Şu anda SpaceX'in Dragon kapsülleri, astronotları ve kargoları uzaya göndermek için kullanılıyor ancak ISS gibi devasa bir yapıyı yörüngeden çıkarmak için daha büyük ve güçlü bir versiyona ihtiyaç duyuluyor. ISS'in ağırlığı yaklaşık 420 bin kilogram olduğundan, planlanan Dragon kapsülü normal kapsüllerden çok daha fazla itici güce sahip olacak şekilde tasarlanacak.

SpaceX'in planına göre, mevcut kargo odaklı Dragon kapsülüne ekstra güçlü bir bölüm ve 46 adet Draco motoru eklenerek süper şarj edilecek. Bu, normal Dragon'lardan 30 adet daha fazla motora sahip olacak demek. Ortaya çıkacak bu özel Dragon kapsülü, normal kapsüllerden iki kat daha uzun olacak ve dört kat daha fazla güç üretecek.

ISS'in nereye düşürüleceği konusunda henüz kesin bir yer belirlenmedi ancak Güney Pasifik gibi izole bir bölge olması bekleniyor. Bu seçim, karadan uzak olmasını ve başka bir yerde zarar verme riskini en aza indirmeyi amaçlıyor. ISS emekliye ayrıldıktan sonra, yerini alacak yeni uzay istasyonları konusunda ise net bir planlama henüz yapılmış değil.