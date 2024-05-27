NASA'dan, Ay'da yeni konumlandırma sistemi testi!

NASA, Ay üzerinde iletişimi kolaylaştırabilecek testini başarıyla tamamladı.

NASA, Ay yüzeyinde keşif araçlarının ve astronotların daha güvenli bir şekilde gezinmesine olanak sağlayacak yeni bir Ay konumlandırma sistemini başarıyla test ettiğini duyurdu. Şubat ayında gerçekleştirilen bu önemli test, Intuitive Machine'in Odysseus görevinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Ay Noktası 1 (LN-1) adı verilen işaret cihazı, toplam 30 dakika boyunca aktif kaldı ve bu süre zarfında yüzeydeki konumu belirlemede nasıl kullanılabileceğini gösterdi.

Ay yüzeyinde güvenli navigasyon için büyük adım

LN-1, yörüngedeki uzay araçları, yer istasyonları ve diğer bireylerle etkileşim kurarak, kullanıcıların konumunu doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı oluyor. Sistem, 15 dakikalık iki veri iletimi gerçekleştirdi ve sinyaller NASA'nın Derin Uzay Ağı'na başarıyla bağlandı. Bu bağlantı sayesinde ekip, telemetri ve navigasyon ölçümleri alarak sistemin işlevselliğini doğruladı.

NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki LN-1 baş araştırmacısı Evan Anzalone, bu başarıyı, "Ay kıyısında geçici bir işaret ışığı yaktık" diyerek açıkladı. Anzalone, bu teknolojinin sürdürülebilir bir yerel ağ oluşturmak için atılan ilk adım olduğunu belirterek, "Uzay aracı ve yer mürettebatının güvenli ve kendinden emin bir şekilde yayılıp keşfetmesi için yolu gösteren bir dizi işaret oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Odysseus görevi sırasında yaşanan zorlu iniş koşulları nedeniyle LN-1'in test süresi kısaltıldı. Başlangıçta planlanan günde 10 saatlik test süresi, toplamda yalnızca 30 dakikaya indirildi. Ancak bu kısa süre bile LN-1'in görevin yerleşik navigasyon sistemi için kritik bir yedekleme sağladığını ve bu teknolojinin göreve hazır olduğunu göstermeye yetti.

NASA, Ay yüzeyinde ve yörüngesinde trafiği izleyebilecek bir Ay bağlantı noktaları ağı oluşturmayı hedefliyor. Bu ağ, geçtiğimiz yıl test edilen Vikram retroreflektör gibi sistemler ve NASA ile diğer kuruluşların girişimleri ile birlikte daha büyük bir LunaNet'in parçası olacak. Bu tür bir sistem, sadece Ay'da değil, gelecekte Mars'ın keşfinde de kilit bir rol oynayabilir.

Ay, yaklaşık bir ışık saniyesi uzaklıkta yer aldığı için Dünya'dan gelen konum sinyallerinin astronotlara ulaşması yalnızca birkaç saniye sürüyor. Ancak Mars'ta ortalama 20 dakikalık bir gecikmeyle karşılaşıyoruz. Anzalone, bu gecikmenin uzay aracı pilotlarının hassas yörünge ayarlarını yapmasını veya insanların Mars'ın keşfedilmemiş bölgelerini kat etmesini beklemek için çok uzun olduğunu belirtti.

Anzalone, "LN-1, Ay'a ve Mars'a gönderdiğimiz her kaşifin, aracın, geçici veya uzun vadeli kampın ve ilgi alanının işaretçilerini oluşturabilir" diyerek, bu teknolojinin gelecekteki keşif misyonları için ne kadar kritik olduğunu vurguladı.