NASA'nın CADRE Ay gezginleri fırlatılmaya hazır!

NASA, Ay'ın keşfi için tasarlanan üçlü CADRE Ay gezginlerinin neredeyse hazır olduğunu duyurdu.

NASA, Ay keşif görevleri için planlanan üçlü Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration (CADRE) Ay gezginlerinin neredeyse hazır olduğunu açıkladı. Ay'ın yüzeyini keşfetmek üzere tasarlanan bu el bagajı büyüklüğündeki robotlar, zorlu testlerden başarıyla geçti.

AY YÜZEYİNİN HARİTASINI ÇIKARACAK

NASA mühendisleri, CADRE Ay gezginlerinin montajını ve kapsamlı testlerini tamamladı. Bu gezginler, gelecekte Ay yüzeyinin haritasının çıkarılması ve çoklu robotlu takım görevlerinin uygulanabilirliğinin test edilmesi amacıyla kullanılacak.

CADRE gezginlerinin test ve montajı, NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda tamamlandı. Bu testler, gezginlerin uzaya yolculuğu sırasında maruz kalacakları zorlu koşullardan sağ çıkabilmelerini sağlamak için son derece zorlu aşamalara sahipti. Ayrıca, sert ay yüzeyindeki dayanıklılıkları ve hayatta kalma kabiliyetleri test edildi.

NASA'nın basın açıklamasına göre, CADRE gezginleri, ay gününün gündüz saatlerini bağımsız olarak keşif yaparak haritalandıracak ve radarlarla Ay yüzeyinin altını tarayarak deneyler gerçekleştirecek. Bu proje, robotik uzay aracı filosunun görevleri yerine getirirken işbirliği yapabilme yeteneğini göstermeyi amaçlıyor.

NASA, CADRE gezginlerini zorlu koşullarda test etti. Testler, gezginlerin uzayın havasız koşulları, aşırı sıcak ve soğuk ortamlar gibi çeşitli zorlu koşullara dayanma yeteneklerini garanti altına almak için yapıldı. Gezginlerin ayrıca, Dünya atmosferinden çıkarken karşılaşacakları yoğun titreşimlere dayanıklılığı da ölçüldü.