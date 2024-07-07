NASA'nın Mars görevi sona erdi! 1 yıl Mars'ı deneyimlediler

NASA'nın Mars'taki yaşamı simüle ettiği 378 günlük çılgın projesi sona erdi.

Mars'ta yaşamın beklenmedik zorluklarını önceden anlamak ve çözüm bulmak amacıyla NASA, Houston'da inşa ettiği Mars benzeri bir alanda dört gönüllü ile bir yılı aşan bir çalışma gerçekleştirdi. 378 günlük çılgın görev sona erdi.

Mars simülasyonunda 378 gün

Kelly Haston, Anca Selariu, Ross Brockwell ve Nathan Jones adlı dört kişiden oluşan ekip, Johnson Uzay Merkezi'nde kendileri için inşa edilen 158 metrekarelik alanda tam 378 gün geçirdi. Bu süre boyunca, ekibin Mars'ta karşılaşabilecekleri zorlukları ve bu zorluklara nasıl adapte olabileceklerini araştırdılar.

NASA'nın ilk CHAPEA (Mürettebat Sağlık ve Performans Keşfi Analog) görevi olarak adlandırılan bu çalışma, Mars'ta uzun süreli yaşamın sürdürülebilirliğini test etmek için önemli bir adım oldu.

Simülasyon süresince gerçekleştirilen görevler

25 Haziran 2023'te "Çakma Mars" olarak adlandırılan simülasyon alanına giren mürettebat, simülasyon süresince birçok önemli görevi tamamladı. Mars yürüyüşleri gerçekleştirdiler, sebze yetiştirdiler ve Mars ortamındaki yaşamın sürdürülebilirliği için gerekli diğer görevleri yerine getirdiler.