NASA'nın Mars'taki sıra dışı keşfi: Bunsen Zirvesi

NASA, Mars keşiflerinde önemli bir adım daha attı. Perseverance keşif aracı, Wyoming'deki Yellowstone Milli Parkı'ndaki Bunsen Zirvesi olarak bilinen gizemli kaya formasyonunu yakından incelemeye aldı.

NASA, Mars keşiflerine bir yenisini ekledi: Bunsen Zirvesi olarak adlandırılan gizemli kaya. Perseverance keşif aracı tarafından yakından incelenen bu kayanın özellikleri bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Kaya, NASA araştırmacılarının dikkatini çekti

Mars keşiflerinde yeni bir döneme geçiş yapıldı: NASA'nın Perseverance keşif aracı, Wyoming'deki Yellowstone Milli Parkı'ndaki Bunsen Zirvesi olarak adlandırılan gizemli kayayı detaylı bir şekilde incelemeye başladı.

Kaya, ilk kez fotoğraflandığı andan itibaren NASA araştırmacılarının dikkatini çekti. NASA, keşfin ardından yaptığı açıklamada, kaya üzerindeki ilginç yüzey dokusu ve yakınındaki dikey yüzeyin bilim ekibinin ilgisini çektiğini belirtti. Dikey yüzeyin varlığı, kayanın kimyasal veya fiziksel tabakalarının incelenmesine olanak tanıyor.

Perseverance, spektrometrelerini kullanarak kayada "neredeyse saf" silika ile bir arada tutulan karbonat taneleri buldu. Bu keşif, antik mikrobiyal yaşamın izlerini içerebilecek kaya ve toprak örneklerini toplama görevi kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Proje bilimcisi Ken Farley, kayanın minerallerinin çoğunun sudan oluştuğunu belirtiyor ve bu durumun eski organik materyalleri ve biyolojik imzaları koruma potansiyeline işaret ettiğini söylüyor. Ayrıca, kayanın Mars'ın eski iklim koşulları hakkında bilgi verebileceği düşünülüyor.

Purdue Üniversitesi'nden bilim insanı Briony Horgan, kayanın eski bir gölün parçası olabileceği hipotezini desteklediğini ifade ediyor. Perseverance, Jezero Krateri'nde örnek toplamaya devam edecek ve "Parlak Melek" olarak adlandırılan bölgeye doğru ilerleyecek. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, örnekler 2028'de Dünya'ya geri getirilecek bir misyonla incelenecek.