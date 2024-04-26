National Geographic ve Yuvam Dünya, dünya günü için ortak bir kampanya başlatıyor

National Geographic ve Yuvam Dünya Derneği’nin iş birliği ile Dünya Ayı kapsamında, “Dünyaya Sevgi ve Saygı Kuşağı” projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

22 Nisan Dünya Günü, bu yıl tüm Nisan ayı boyunca kutlanıyor ve Dünya Ayı ismiyle daha fazla farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Bu özel dönemde, National Geographic ve Disney'in öncülüğünde başlatılan #Yuvamız (ourHOME) kampanyası, insanları doğal çevrelerine daha fazla bağlı kılmayı hedefliyor. Bu kapsamda, National Geographic ve Yuvam Dünya Derneği iş birliğiyle hayata geçirilecek olan "Dünyaya Sevgi ve Saygı Kuşağı" projesi, Disney Koruma Fonu tarafından yaklaşık 30 yıldır yaban hayatı ve doğayı korumak adına yürütülen çalışmaları destekleyecek.

Dünyanın korunması gereken güzellikleri hatırlatılacak

Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık'ın moderatörlüğünde, Soho House'ta gerçekleşen projenin lansman etkinliğinde, Yuvam Dünya Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz ve National Geographic kaşifi, deniz bilimcisi ve su altı fotoğrafçısı Arzucan Aşkın, deneyimlerini paylaşarak dünyanın korunması gereken güzellikleriyle ilgili mesajlar verdi.

Etkinlikte, Prof. Dr. Levent Kurnaz ve Arzucan Aşkın'ın konuşmalarının ardından, National Geographic WILD'da yayınlanan ve yakında Disney+'ta da izleyicilerle buluşacak olan Oscar ödüllü yapımcı ve yönetmen James Cameron imzalı yeni belgesel serisi "Ahtapotların Gizemli Dünyası"nın (Secrets of the Octopus) ilk bölümü gösterildi.

Bu etkinlikle birlikte, "Dünyaya Sevgi ve Saygı Kuşağı" projesinin temelleri atıldı. Mayıs - Kasım döneminde hayata geçirilecek olan proje kapsamında, belirlenen okullarda ve halka açık alanlarda gerçekleştirilecek özel National Geographic gösterimlerinin ardından, Yuvam Dünya Derneği'nin uzmanlığındaki atölyeler ve farklı yaş gruplarına açık söyleşiler düzenlenerek, dünyanın korunması gereken güzellikleri hatırlatılacak.