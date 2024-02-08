Ocak 2024, kayda geçen en sıcak ocak ayı oldu

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), perşembe günü yaptığı açıklamada 2024 yılının ocak ayının, kaydedilmiş en sıcak ocak ayı olduğunu duyurdu.

Küresel ısınma ve iklim krizi, sürekli olarak rekor sıcaklıkların kaydedilmesine neden oluyor. Yaz aylarında sık sık çok yüksek sıcaklıklarla karşılaşsak da, uzun vadeli sıcaklık artışlarını fark etmek kolay değil.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), perşembe günü yaptığı açıklamada 2024 yılının ocak ayının, kaydedilmiş en sıcak ocak ayı olduğunu duyurdu.

2024 OCAK, KAYITLARA GEÇEN EN SICAK OCAK AYI OLDU

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2024 yılı Ocak ayının kayıtlara geçen en sıcak ocak ayı olduğunu açıkladı. Kayıtlar 1850 yılına kadar uzanıyor. Geçen ay, Ocak 2020'den bu yana kaydedilmiş en sıcak ay oldu. İklim değişikliği ve El Nino hava olayı, yüzey sularının sıcaklığını daha da artırdı. Haziran ayından bu yana her ay, geçmiş yılların aynı aylarına göre rekor sıcaklıklara sahne oldu.

C3S Vekil Direktörü Samantha Burgess, endüstri devrimi öncesine göre ortalama sıcaklığın 12 aylık dönemde 1,5 derece daha yüksek olduğunu belirtti. Burgess, küresel sıcaklıkların artışını durdurmanın tek yolunun gaz emisyonlarını hızla kısıtlamak olduğunu vurguladı.

ABD'deki araştırmacılar, 2024'ün geçtiğimiz yıldan daha sıcak olma ihtimalinin üçte bir olduğunu tahmin etmişti. Ayrıca, bu yılın en yüksek sıcaklıkların görüldüğü beş yıldan biri olma olasılığının %99 olduğunu öngördüler.