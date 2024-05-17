Pandemi sonrası İngiltere'de hızla artan bir hastalık ortaya çıktı

Pandemi öncesinde çoğunlukla Asya toplumlarında görülen nadir bir hastalık olan Anti-MDA5 pozitif dermatomiyozit, son dönemde İngiltere'nin kuzeyinde hızla yayılmaya başladı. Doktorlar, hasta sayısının hızla artmasının COVID-19'un etkisi olabileceğinden şüpheleniyor.

Pandemi öncesinde çoğunlukla Asya toplumlarında görülen Anti-MDA5 pozitif dermatomiyozit, İngiltere'nin kuzeyinde beklenmedik bir şekilde artış gösteriyor. Bu nadir hastalık, akciğer dokusunda skarlaşmaya neden olan ilerleyici interstisyel akciğer hastalığı ile karakterizedir. Hastalığı tetikleyen, MDA5 adı verilen bir enzime saldıran antikorlardır. Başka bir deyişle, hastanın bağışıklık sistemi kendi akciğerlerine saldırarak zarar verir.

Yorkshire'da hızla yükselen vakalar

2020 ve 2022 yılları arasında, Yorkshire bölgesindeki doktorlar 60 vaka rapor etmiş ve bu vakaların sekizi ölümle sonuçlanmıştır. Bu kadar hızlı ölümcül hale gelen bir hastalığın aniden bu kadar yaygınlaşması, sağlık otoritelerini ve araştırmacıları alarma geçirmiştir.

Yeni bir çalışma, bu ani artışın COVID-19 pandemisinin en yoğun dönemlerine denk geldiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, MDA5 enziminin COVID-19 virüsünün tanınmasında kilit rol oynayan bir RNA reseptörü olduğunu belirlemiştir. Bu bulgu, hastalığın COVID-19 ile bağlantılı olabileceğini düşündürüyor. Henüz tam mekanizma anlaşılamasa da, Anti-MDA5 pozitif dermatomiyozitin COVID-19'un ölümcül etkilerinden biri olabileceği düşünülüyor.

İnflamatuar Sitokin IL-15 ve MDA5 Otoimmünitesi

Araştırmalar, MDA5 otoimmünitesi olan hastalarda interlökin-15 (IL-15) adı verilen inflamatuar bir sitokin seviyesinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu keşif, hastalığın bağışıklık sistemi ile olan karmaşık ilişkisini anlamada önemli bir adım olabilir.

COVID-19 enfeksiyonları ve Asemptomatik vaka ihtimali

Çalışmaya göre, 60 hastanın sadece sekizi daha önce COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu durum, çoğu hastanın asemptomatik enfeksiyonlar geçirmiş olabileceğini düşündürüyor. Yani, başlangıçta belirti göstermeyen hafif enfeksiyonların bile MDA5 otoimmünitesini tetiklemek için yeterli olabileceği anlamına geliyor. Hafif bir kırgınlık olarak düşünülen semptomlar, bağışıklık sisteminin akciğerlere saldırmasına yol açan ölümcül bir hastalığa dönüşebilir.

Pandemi dönemi kayıtlarının belirsizliği

Araştırmacılar, MDA5 pozitiflik testinin 2021'de COVID-19 vakalarının zirvesini takip ettiğini ve aşılama dönemine denk geldiğini vurguluyorlar. Bu da aşıların yan etkileri olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak, bu konuda kesinleşmiş bir kanıt bulunmamaktadır.

Küresel yayılma endişesi

Bilim insanlarına göre, bu hastalığın sadece Yorkshire ile sınırlı kalması olası görünmüyor. Dünyanın diğer bölgelerinde de benzer vakaların ortaya çıkabileceği düşünülüyor. Pandemi döneminde, ölüm ve hastalık kayıtlarının net olmaması, bu hastalığın yayılma oranını ve etkisini tam olarak belirlemeyi zorlaştırıyor.