Rapor kanıtladı! Alzheimer hastalığı insandan insana bulaşabilir mi?

University College London'dan bir grup bilim insanının yaptığı araştırma, şok edici bir şeyi ortaya çıktı. Alzheimer hastalığının insandan insana bulaştığına dair ilk net kanıt elde edildi.

University College London'dan bir grup araştırmacı, Alzheimer hastalığının insanlar arasında bulaşıcı olduğuna dair ilk kesin kanıtı rapor etti. Araştırmacılar, nadir görülen birkaç vakayı inceleyerek, insan büyüme hormonu tedavisinin çocuklara nasıl toksik proteinler aktardığını ve erken başlangıçlı Alzheimer hastalığına neden olduğunu gösterdi.

Alzheimer, insandan insana bulabilir mi?

1950'lerin sonlarından itibaren, çocuklarda belirli büyüme sorunlarını tedavi etmek için insan büyüme hormonu tedavisi nadiren uygulanmıştı. Bu hormon, ölen kişilerin hipofiz bezlerinden alınıyor ve kısa boylu çocuklara enjekte ediliyordu. Ancak yıllar içinde, bu tedavi alan çocukların bir kısmında ölümcül bir nörodejeneratif durum olan Creutzfeldt-Jakob hastalığı gelişti. Araştırmacılar, bazı insan büyüme hormonu örneklerinin toksik proteinler içerdiğini ve bunun sağlıklı beyinlerde Alzheimer hastalığının gelişimine yol açabileceğini buldu.

Daha yakın zamanlarda, Creutzfeldt-Jakob hastalığından ölen hastaların beyin dokusu örneklerinin incelenmesi, Alzheimer hastalığının belirtilerini gösterdi. Bu hastaların beyinlerinde alışılmadık derecede yüksek miktarda amiloid proteinleri birikmişti. Bu bulgular, Alzheimer hastalığının insandan insana bulaşabilir olabileceği fikrini ortaya attı.

Son araştırma, Londra'daki Ulusal Prion Kliniğinde nörolojik sorunlar yaşayan sekiz hastanın incelenmesini içeriyordu. Bu hastaların tümü çocukluklarında insan büyüme hormonu tedavisi almıştı ve şu anda erken başlangıçlı demansla mücadele ediyorlardı. Bu bulgular, Alzheimer hastalığının insandan insana bulaşabilir olduğuna dair ilk kesin kanıtı oluşturuyor, ancak bu tür vakaların nadir olduğu ve geniş çıkarımlar yapmadan önce daha fazla araştırma gerektiği belirtiliyor.