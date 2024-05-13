Sierra Space'in Dream Chaser Tenacity adlı uzay uçağı sonunda fırlatılıyor

Sierra Space'in Dream Chaser Tenacity adlı uzay uçağı, NASA'nın Neil Armstrong Test Tesisi'nde başarıyla tamamladığı son kontrollerin ardından 2024 yılında fırlatılmaya hazırlanıyor.

Sierra Space'in Dream Chaser Tenacity adlı uzay uçağı, uzun bir test sürecinin ardından nihayet 2024 yılında fırlatılmak üzere hazırlanıyor. NASA'nın Neil Armstrong Test Tesisi'nde tamamladığı son kontrollerin ardından, uzay uçağı ve Shooting Star kargo taşıyıcısı, fırlatma öncesinde son bir kontrol turu için Kennedy Uzay Merkezi'ne (KSC) gönderilecek. ULA'nın ikinci Vulcan Centaur roketiyle gerçekleştirilecek olan bu fırlatma, Tenacity için uzaya ilk fırlatma olacak.

2024'ün ikinci yarısında fırlatılma olasılığı yüksek

Dream Chaser, yeniden kullanılabilen, piste iniş için geri süzülebilen ve mürettebatsız bir kargo yük gemisi niteliğine sahip. Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) ilave basınçlı ve basınçsız kargo taşımak için harcanabilir bir Shooting Star modülü de uçağa eşlik ediyor. Ayrıca Shooting Star'a atmosferde yakılmak üzere atık yüklemesi de yapılabilir.

Sierra Space, Dream Chaser'ın ilerleyen zamanlarda mürettebatlı bir uzay aracına dönüşmesini umuyor ancak şu anki görevi, ISS ikmal görevlerini yerine getirmek. Şirketin ikinci bir uzay uçağı olan Reverence ise şu anda üretim aşamasında.

Sierra Space CEO'su Tom Vice, yaptığı açıklamada, "NASA ile yakın işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz titiz çevresel testlerin başarıyla tamamlanması, Dream Chaser'ın operasyonlara hazır hale gelmesi için önemli bir kilometre taşıdır" dedi. Vice, belirli bir fırlatma tarihi vermemekle birlikte, uzay aracının Kennedy Uzay Merkezi'nde entegrasyon için bulunacağından 2024'ün ikinci yarısında bir fırlatmanın olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Operasyonların başlangıcının 2021'de planlandığı ancak ciddi bir gecikme yaşandığı da açıklandı.

Tenacity, termal vakum testlerinden ve Vulcan Centaur roketiyle fırlatma ortamının simülasyonundan sonra KSC'deki Uzay Sistemleri İşleme Tesisinde son çevresel testlere tabi tutulacak. Bu testler arasında akustik testler, elektromanyetik uyumluluk testleri ve uyumluluk testleri bulunuyor.