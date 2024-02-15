SpaceX, 100 Starlink uydusunu yörüngeden çıkartarak düşürmeyi planlıyor

SpaceX'in Starlink projesi, Dünya yörüngesinde büyük bir uydu takımyıldızı oluştururken, bu projenin büyüklüğü ve kapsamı ile birlikte bazı zorlukları da beraberinde getirdiği ortaya çıktı. Son açıklamalara göre, SpaceX, Starlink uydularının bir kısmını proaktif olarak devre dışı bırakarak arıza riskini azaltma kararı aldı.

SpaceX, Starlink projesi kapsamında Dünya yörüngesine birçok uydu gönderdi ve bu, dünyanın en büyük uydu takımyıldızını oluşturdu. Ancak, bazı arızalı uyduların varlığı kaçınılmazdır. SpaceX, bu dezavantajı en aza indirmek için uyduların bir kısmını proaktif olarak devre dışı bırakma kararı aldı.

ŞİMDİYE KADAR 406 STARLİNK UYDUSUNU KONTROLLÜ YÖRÜNGEDEN ÇIKARILDI

Şirket, yaklaşık 100 Starlink uydusunun kontrollü inişini gerçekleştireceğini duyurdu. Bu uydular hâlihazırda hizmet veriyor olsa da, gelecekte arıza olasılığını artırabilecek ortak bir sorun tespit edildi. Uyduların indirilme operasyonunun altı ay süreceği belirtiliyor. Ayrıca SpaceX, diğer uydu operatörlerine bu cihazların yörüngesi hakkında bilgi verecek ve gerektiğinde çarpışmayı önlemek için her türlü manevrayı gerçekleştirecek.

SpaceX, iletişim alanında uzay sürdürülebilirliğine olan bağlılığını vurguluyor. Uyduların proaktif olarak devre dışı bırakılması, atmosferik sürtünmenin etkisiyle beş yıl içinde düşürülecek olan cihazların yerine yeni ve daha güvenilir uyduların yer açmasını sağlıyor. Bu kararın müşteri deneyimini etkilemeyeceği belirtiliyor.

SpaceX, şimdiye kadar 406 Starlink uydusunu kontrollü yörüngeden çıkardı. Yalnızca 17 araç manevra kabiliyetine sahip değil, ancak şirket bunların yörüngedeki diğer nesnelerle çarpışmayı önlemek için iyi takip edildiğini vurguluyor.