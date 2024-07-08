SpaceX tesisleri doğal yaşamı tehdit ediyor: Kuşların göç rotası değişti

SpaceX, büyük bir doğa tahribatına yol açıyor.

Dünyanın önde gelen uzay taşımacılığı şirketlerinden SpaceX'in Teksas'taki merkezi, ciddi bir doğa tahribatına yol açtı. Yapılan açıklamalara göre, burada bulunan üretim tesisi ve fırlatma rampası, bölgedeki doğal yaşamı olumsuz etkiledi. Durum öyle bir noktaya geldi ki, bölgedeki kuşların göç rotası bile değişti.

ABD hükümeti, SpaceX'i savunuyor

Webtekno'nun haberine göre; SpaceX tesislerinin bulunduğu nokta, nesli tükenme tehlikesi altında olan piping plovers kuşlarının göç yolunda olmasının yanı sıra, bu kuşların yuvalarına da ev sahipliği yapıyordu. ABD'li yetkililer, bölgede 9 yuva tespit etmişlerdi. Ancak geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangınlar ve geçtiğimiz ay gerçekleşen fırlatma, bu yuvaların yok olmasına sebep oldu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada SpaceX'i savundu. Yapılan açıklamada, bunların daha önceden tahmin edilemeyen felaketler olduğu ifade edildi. SpaceX'in çok önemli işler başardığını vurgulayan yetkililer, sivil uzay taşımacılığı programının da oldukça önemli olduğunu savundular. SpaceX ise tesisin çevreye olan etkilerinin farkında olduklarını, neler yapılabileceği üzerinde konuşulduğunu açıkladı.

Bu arada; SpaceX'in bölgedeki çalışmalarına ilişkin daha fazla iddia söz konusu. Bölgeden gelen haberlere göre SpaceX, tesisi kurmaya başladığı zaman bu kadar genişleyeceğine ilişkin bir bilgilendirme yapmamıştı. Hatta geçmişte bölgedeki Ulusal Park'ta çalışmış bir yetkiliye göre SpaceX, geçmişte yapmayacağını söylediği her şeyi yaptı. Ancak hükûmet, tüm bunlara sessiz kaldı.