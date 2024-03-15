SpaceX’i üzecek haber! 2.4 milyar kayboldu

SpaceX’i üzecek haber! 2.4 milyar kayboldu
SpaceX'in 2,4 milyar dolar değerindeki Starship roketi, Hint Okyanusu'na planlanan inişinden önce kayboldu.

SpaceX, Starship roketinin üçüncü test uçuşunu gerçekleştirdiğini ve başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu. Ancak, roketin atmosfere yeniden giriş sırasında iletişim kaybettiği bildirildi.

SpaceX, Starship roketinin kaybını doğruladı

Starship roketi, Teksas'taki "Starbase" alanından fırlatıldı ve şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket unvanına sahip. Roket, yörüngeye ulaşarak bir Starship'in ulaştığı en uzak noktaya ulaştı. Ancak, roketin parçalarının yeniden kullanılması için planlanan inişten önce kaybolması, şirketin test uçuşlarındaki zorluklarına işaret ediyor.

SpaceX, Starship roketinin kaybını doğruladı ve olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Bu olay, uzay endüstrisindeki teknolojik gelişmelerin ve risklerin önemini bir kez daha vurguluyor. SpaceX'in Starship roketi, insanlı ve insansız uzay yolculuklarının geleceği için önemli bir adım olarak görülüyordu. Ancak, bu son gelişme, roketin geliştirme sürecindeki zorlukları ve riskleri gözler önüne seriyor.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek