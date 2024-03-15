SpaceX’i üzecek haber! 2.4 milyar kayboldu

SpaceX'in 2,4 milyar dolar değerindeki Starship roketi, Hint Okyanusu'na planlanan inişinden önce kayboldu.

SpaceX, Starship roketinin üçüncü test uçuşunu gerçekleştirdiğini ve başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu. Ancak, roketin atmosfere yeniden giriş sırasında iletişim kaybettiği bildirildi.

SpaceX, Starship roketinin kaybını doğruladı

Starship roketi, Teksas'taki "Starbase" alanından fırlatıldı ve şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket unvanına sahip. Roket, yörüngeye ulaşarak bir Starship'in ulaştığı en uzak noktaya ulaştı. Ancak, roketin parçalarının yeniden kullanılması için planlanan inişten önce kaybolması, şirketin test uçuşlarındaki zorluklarına işaret ediyor.

SpaceX, Starship roketinin kaybını doğruladı ve olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Bu olay, uzay endüstrisindeki teknolojik gelişmelerin ve risklerin önemini bir kez daha vurguluyor. SpaceX'in Starship roketi, insanlı ve insansız uzay yolculuklarının geleceği için önemli bir adım olarak görülüyordu. Ancak, bu son gelişme, roketin geliştirme sürecindeki zorlukları ve riskleri gözler önüne seriyor.