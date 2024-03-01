SS Nemesis gizemi nedir? SS Nemesis'e ne oldu?

Bir asır önce kaybolan ve yeri çok kısa bir süre önce tespit edilen SS Nemesis'in batığı, yeni bir araştırmanın sonucunda tamamen doğrulandı.

Avustralya Uluslar Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Organizasyonu (CSIRO), 1904 yılında kaybolan ve yıllardır gizemini koruyan SS Nemesis buharlı gemisinin enkazını tespit ederek büyük bir gizemi çözdü. SS Nemesis, Newcastle'dan Melbourne'a kömür taşıdığı sırada şiddetli bir fırtınada kaybolmuştu. Enkazı bulma çabaları sonuçsuz kalsa da, Subsea Professional Marine Services'in Sidney açıklarında yaptığı kargo konteyneri araması sırasında geminin izine rastlandı.

BU KEŞİF ÖNEMLİ ARKEOLOJİK BİLGİLER SAĞLIYOR

Enkazın keşfi, Subsea Professional Marine Services tarafından 26 kilometre açıkta tespit edildi. Bunun üzerine, Heritage New South Wales, CSIRO'dan enkazı incelemesi için yardım istedi. CSIRO ekibi, gelişmiş teknolojiler kullanarak deniz tabanının haritasını çıkardı ve enkazı detaylı bir şekilde inceledi.

CSIRO hidrografik araştırmacısı Phil Vandenbossche, enkazın kıta sahanlığının kenarında olduğunu ve önemli hasarlar gösterdiğini belirtti. Enkaz üzerinde yapılan görsel inceleme, geminin deniz tabanında hala tanımlanabilir bazı önemli yapıların olduğunu ortaya koydu.

Enkazın videoları bir araya getirilerek SS Nemesis'in 3 boyutlu modeli oluşturulacak ve daha fazla inceleme için kullanılacak. Geminin batması sırasında hayatını kaybeden mürettebatın ailelerinin, potansiyel aile bağlantıları olup olmadığını belirlemek için Heritage New South Wales ile iletişime geçmeleri isteniyor.

Heritage NSW'den Kıdemli Denizcilik Arkeoloğu Dr. Brad Duncan, bu keşfin önemli arkeolojik bilgiler sağladığını ve aynı zamanda gemide hayatını kaybedenlerin ailelerine bir miktar teselli sunduğunu belirtti. Duncan ayrıca, SS Nemesis'in Avustralya kıyı şeridi boyunca uzanan binlerce gemi enkazından sadece biri olduğunu vurguladı.