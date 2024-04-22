Starlink uydularının dünya'yı tehdit etme ihtimali

Eski bir NASA fizikçisinin uyarısına göre, Elon Musk'ın Starlink projesi gibi mega uydu takımyıldızları, Dünya'nın manyetosferini olumsuz etkileyerek yaşamı tehlikeye atabilir.

Eski bir NASA fizikçisi, Elon Musk'ın Starlink gibi uydu takımyıldızlarının, Dünya'nın manyetosferini etkileyerek tüm yaşamı ölümcül kozmik ışınlara maruz bırakabileceği uyarısında bulundu.

Manyetik alanı bozabilir veya hapsedebilir

Dr. Sierra Solter-Hunt'ın yaptığı yeni araştırma, Musk'ın SpaceX'inin her saat başı 1,3 tondan fazla kablosuz internet uydu kalıntısını Dünya atmosferinde yakarak yörüngede metal bir "iletken parçacık" tabakası oluşturduğuna dair yeni tahminleri temel alıyor. Dr. Solter-Hunt, DailyMail ile yaptığı görüşmede, "Buna çok şaşırdım" diyerek şaşkınlığını ifade etti ve ekledi:

"Uzay endüstrisinden kaynaklanan metal tozu birikimi konusunda hiç kimse fazla araştırma yapmadı."

Gökbilimcilerin Mart ayındaki son tahminlerine göre, şu anda yörüngede 5.504 Starlink uydusu bulunuyor ve bunların 5.442'si çalışmaya devam ediyor. Ancak, onbinlerce daha uydunun yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.

Fizikçi, bu uydulardan gelen parçacıkların, Dünya atmosferinin kaybolmasını engelleyen "manyetik alanı bozabileceğini veya hapsedebileceğini" söylüyor. Dr. Solter-Hunt, bu durumun uç bir senaryo olduğunu ve düşük bir ihtimal olduğunu belirtse de, yüksek iletkenliğe sahip metal çöplerin tek bir bölgeye yerleşmesinin, Mars ve Merkür'ün atmosfer sıyrılmasına benzer bir sonuca yol açabileceğini belirtiyor.

Dr. Solter-Hunt, şu anda Dünya'nın yörüngesinde yaklaşık 10.000 uydu bulunduğunu ancak önümüzdeki 15 yıl içinde bu sayının 100.000'i geçeceğinin tahmin edildiğini, bu noktaya ulaşıldığında gerekli adımları atmamız için belki de çok geç olabileceğini söylüyor.

Dünya'nın doğal manyetik alanı, gezegenimizi ve üzerindeki yaşamı kozmik radyasyondan koruyor. Uydulardan gelen manyetik parçacıklara göre çok daha düşük olan bu alanın etkilenmesi, ciddi sonuçlar doğurabilir.

Dr. Solter-Hunt ve diğer bilim insanları, atmosferimizi ve iyonosferi uzay çöplüğü olarak kullanmamamız gerektiğini vurguluyor. Geçtiğimiz yıllarda, ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) SpaceX'in Starlink hedefleri hakkında hem akademik astronomlar hem de SpaceX'in uydu rakipleri tarafından resmi şikayetler iletildi.