Çeşitli sosyal mecralarda bir tavuğun ya da grup hâlindeki tavukların, hipnoz edildiğine mutlaka rastlamışsınızdır. Peki, tavuklar, önlerine dümdüz bir çizgi çekildiğinde neden hipnotize oluyor? İşte, detaylar...

Tavuklarda görülen tonik hareketsizlik durumu, hayvanın belirli bir uyarıcıya karşı şaşırtıcı bir tepki olarak tanımlanır. Bu durumu tetikleyen birkaç yöntem vardır. Ancak bu, tavuklara ve diğer hayvanlara bilinçli olarak uygulanmamalıdır, çünkü bu durum hayvanların zihinsel ve fiziksel sağlığına zarar verebilir.

TAVUKLARDA TONİK HAREKETSİZLİĞİN BAZI YÖNTEMLERİ

Salınımlı Parmak Yöntemi: Tavuk düz bir yüzeye yatırılır, vücudu düzgün bir şekilde hizalanır ve bir parmak kullanılarak belirli bir uyarıcı noktasına dokunulur. Tavuk, bu uyarıcıya karşı şaşırtıcı bir tepki göstererek bir süreliğine hareketsiz kalır. Tebeşir Çizgisi Yöntemi: Tavuk sırt üstü yatırılır ve düz bir çizgi çizilir. Tavuk, çizgiye dikkat kesilir ve tonik hareketsizlik durumuna geçer. Mimik Yöntemi: Tavuk hareketlerin taklit edilmesiyle transa geçirilir. Tavuk, sürekli sallandığında sersemler ve ani bir duruşta tonik hareketsizlik durumuna geçer.

Bu yöntemler, tavuklarda tonik hareketsizliği tetikleyebilir, ancak bu durum uygulanmamalıdır. Bilinçli bir şekilde uygulanan tonik hareketsizlik, hayvanlarda stres, korku ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, hayvanlar üzerinde bilinçsiz denemelerden kaçınılmalı ve hayvan haklarına saygı gösterilmelidir.